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    Мутко: «Пока Черчесов поступает логично, двери в борную России для всех открыты»

    Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал состав сборной России на ближайшие товарищеские игры с Турцией и Ганой. По слова министра спорта РФ, руководство Российского футбольного союза одобрило вариант с приглашением на каждый сбор двух-трех молодых футболистов. Напомним, в национальную команду, помимо 23 игроков основной обоймы, были также вызваны 23-летний защитник «Спартака» Илья Кутепов и 24-летний хавбек «Урала» Роман Емельянов.

    «Мы одобрили идею вызывать на каждый сбор по два-три молодых игрока, чтобы их просматривать. Кутепов и Емельянов пройдут через сбор, потом будем смотреть. Я не вижу каких-то сенсаций, все игроки на слуху, играют в основных составах и занимают лидирующие роли в своих клубах.

    Это же не окончательный состав до 2018 года, а на конкретный сбор, тренер познакомится с футболистами. Посмотрим в двух играх, как ребята себя проявят. Пока Черчесов логично делает, двери в сборную открыты, поэтому будем работать дальше», – сказа Мутко.

    Источник: ТАСС

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    16.08.2016 14:14
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