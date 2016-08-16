Бубнов: «Смолов – лучший футболист РФПЛ»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал имя игрока, кто, по его мнению, на данный момент наиболее ярко себя проявляет в РФПЛ.

«Сейчас Смолов – лучший игрок российского чемпионата. Похоже, он играет на кураже, при этом есть огромная уверенность в своих силах. Обводит, забивает. Уже пять мячей наколотил в трех стартовых турах. Если так пойдет и дальше, то снова может забить под 20 голов», – заявил Бубнов.