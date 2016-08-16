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    Бубнов: «Смолов – лучший футболист РФПЛ»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал имя игрока, кто, по его мнению, на данный момент наиболее ярко себя проявляет в РФПЛ.

    «Сейчас Смолов – лучший игрок российского чемпионата. Похоже, он играет на кураже, при этом есть огромная уверенность в своих силах. Обводит, забивает. Уже пять мячей наколотил в трех стартовых турах. Если так пойдет и дальше, то снова может забить под 20 голов», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.08.2016 11:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 17 августа 2016, 08:48

      Смолов в Краснодаре лучший лучший футболист РФПЛ !!! В Краснодаре (а не в другой команде !!!).

      0
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      Рейтинг: +3928

      Kollljan 16 августа 2016, 17:05

      Я бы уточнил. Смолов лучший российский футболист РПФЛ.

      0
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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 16 августа 2016, 16:08

      Рано делать выводы, если будит дальше прогрессировать то честь и хвала Феде, а если останется на том же уровне и пойдет по кабакам, тратить честно заработанные деньги то такие истории у нас регулярно.
      Федя - все в твоих руках!

      0
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      Рейтинг: +100

      petrovich666 > папа сибиряк 16 августа 2016, 16:26

      помоему вы его путаете с его одноклубником мамаевым?

      0
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 16 августа 2016, 14:20

      Уровень он показал на ЧЕ . Просто нужно признать, что РФПЛ слабый турнир, хотя конкуренция неплохая

      0
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      Рейтинг: +826

      Grag 16 августа 2016, 12:57

      Смолов действительно сейчас хорош,нашел свою команду.

      4
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      Рейтинг: +21

      дровасек 16 августа 2016, 12:50

      Согласен, правда, очень узкий профессионал. В пределах РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 16 августа 2016, 12:19

      МОЛОДЕЦ ДЯДЯ ФЕДОР, ТАК ДЕРЖАТЬ!

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 августа 2016, 12:08

      Прорвало, наконец, Бубена, Смолов не только сейчас лучший игрок российского
      чемпионата, но и в прошлом сезоне он был лучший.

      2
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