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    Арвеладзе: «Сейчас «Ростов» физически в 100 раз сильнее «Аякса»

    Бывший нападающий «Аякса» Шота Арвеладзе заявил, что«Ростов» на данный момент на порядок сильнее амстердамского клуба, с которым ростовчане сегодня проведут первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    «Конечно, в Амстердаме всегда умели и умеют играть в футбол. Но в данный момент «Аякс» – не та команда, что была раньше. Нет больших трансферов. В основном в составе местные футболисты – из своей академии и из других голландских клубов. Но в любом случае «Аякс» – не подарок для любого соперника.

    В команде новый тренер – Петер Бош. Мне он очень нравится, всегда играет в атакующий футбол. Но сейчас «Ростов» физически в 100 раз сильнее «Аякса». И быстрее», – заявил Арвеладзе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2016 10:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 17 августа 2016, 00:09

      72% - 28% )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 16 августа 2016, 12:37

      Вот сегодня вечером и узнаем!
      Ростову по силам Аякс, который играет в открытый футбол и с Ростовом ему будет очень сложно. А мяч забить голландцам это не проблема.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 16 августа 2016, 11:32

      Вперёд Ростов!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 16 августа 2016, 11:23

      Посмотрим как это будет

      -1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 16 августа 2016, 11:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Видели мы их физику на ,, Петровиче "...

      -5
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      ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 > zenitforever2015 16 августа 2016, 11:33

      Видели мы вашу физику при игре в равных составах, даже Бухаров отрывался не напрягаясь....

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 августа 2016, 10:38

      вот насчет физически без Баштуша будет хреновасто, отлично сыгранную оборону из за его отсутствия ломать придется.

      2
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      Рейтинг: +256

      Ris > FanatSerj 16 августа 2016, 11:08

      Не ломать, а немного изменить. Гацкан сыграет в защите. Этот вариант был на счет травмы Баштуша. Тогда обошлось, а сегодня пригодится. В центре выйдут Ерохин или Саид. Будет примерно так:
      Джанаев
      Новосельцев - Навас - Гацкан
      Кудряшов - Нобоа - Ерохин - Калачев(Саид) - Терентьев(Хорен)
      Полоз - Бухаров(Азмун)

      1
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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер > Ris 16 августа 2016, 11:51

      А мне кажется, что Терентьев займёт место Баштуша справа в центре, а на фланге Калачёв.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 августа 2016, 10:34

      Только играют на 2 фронта,одни и те же

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 16 августа 2016, 14:19

      Мы с Тамарой (Marqello), ходим парой. Умора, наверное, это любовь.

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Marqello 16 августа 2016, 16:18

      Да нечему, как будто.

      -1
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