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    Шевченко: «Игрок, получающий украинское гражданство, должен отыграть в стране больше пяти лет»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко затронул тему натурализации легионеров для национальной команды.

    «Моя политика по поводу этой темы: если сегодня игрок принимает для себя решение принять украинское гражданство, он должен в этой стране отыграть больше пяти лет. Когда он получает украинский паспорт, тогда он попадает в сферу моей деятельности. Я буду за ним смотреть, наблюдать, какую роль он играет в клубе. Если он играет ведущую роль, если он будет подходить команде по меркам национальной сборной Украины, значит, я его рассматриваю. Тогда уже будет мной приниматься решение.

    Никто из таких футболистов не получит прямую путевку в сборную. Они, прежде всего, должны отвечать критериям игрока сборной Украины», – заявил Шевченко.

    Источник: sport.ua

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    16.08.2016 08:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 16 августа 2016, 09:35

      Хитро))Никто не сказал,что больше пяти это шесть лет,может быть и двадцать))Добро пожаловать в крепостные,везунчики.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 16 августа 2016, 08:41

      Какой дебил сейчас захочет Украинское гражданство?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      druga7 > Jack24 17 августа 2016, 21:19

      А Русское ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 > Novograd 19 августа 2016, 15:02

      тупой хохлятиной запахло

      0
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