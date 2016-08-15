Смолов исполнил мечту юного футболиста

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов осуществил мечту юного футболиста Максима, подарив тому свою футболку после матча 3-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов». После финального свистка Смолов обменялся футболками с игроком «Крыльев» Аланом Чочиевым, который и передал сувенир Максиму.

Перед матчем Максим играл в футбол во дворе, неудачно упал и сломал себе обе руки. Сейчас мальчик находится в одной из самарских больниц, где ждет операцию.