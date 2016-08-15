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    Смолов исполнил мечту юного футболиста

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов осуществил мечту юного футболиста Максима, подарив тому свою футболку после матча 3-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов». После финального свистка Смолов обменялся футболками с игроком «Крыльев» Аланом Чочиевым, который и передал сувенир Максиму.

    Перед матчем Максим играл в футбол во дворе, неудачно упал и сломал себе обе руки. Сейчас мальчик находится в одной из самарских больниц, где ждет операцию.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    15.08.2016 22:39
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 августа 2016, 12:45

      Что то вспомнился анекдот с черным юмором

      У мальчика не было ножек...
      Сидит он в своем потертом инвалидном кресле
      и смотрит мультики...
      Вдруг заходит папа, подходит к телевизору и
      переключает на футбол.
      - Папа, говорит мальчик, я хочу смотреть мультики
      - Так иди да переключи, говорит папа...
      - Так у меня же ножек нету!
      - Нет ножек - нет и мультиков!!!

      -2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 16 августа 2016, 11:03

      Выздоравливай, Макс!

      1
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 16 августа 2016, 10:38

      Переиначили все .....
      "Крылья Советов" и Федор Смолов исполнили мечту маленького футболиста
      Перед матчем с "Краснодаром" в клуб К/С обратились родители юного футболиста Максима, который давно увлекается спортом и персонально болеет за нападающего сборной России Федора Смолова. К сожалению, сам матч Максим посетить не смог, так как сейчас проходит курс лечения в одной из самарских больниц, ожидая операции. Играя в футбол во дворе, Максим упал и сломал обе руки - сейчас врачи временно вставили ему спицы. Мечту мальчика помог осуществить давний друг Федора Смолова- Алан Чочиев, который после игры поменялся с форвардом футболками.
      Сегодня майку передали Максиму, который следил за игрой "Крыльев" и "Краснодара" в интернете. Он был очень доволен, что в этом матче не было проигравших и поблагодарил всех за помощь. Представители Крыльев советов пожелали Максиму скорейшего выздоровления и пожелали болеть только футболом.
      Инфа с официального сайта ФК Крылья Советов

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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > 63_Camapa_63 16 августа 2016, 10:45

      Пропиарить решили Смолова, писарчуки даже не могут новость нормально переписать (((((

      2
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > карасевщина 16 августа 2016, 21:01

      Так его пиарят, а не как ты выразился автобус

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 16 августа 2016, 08:38

      Футболка Смолова исцеляет, фото тому подтверждение, мечта мальчика была что бы руки были целыми))))

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 августа 2016, 00:50

      Если мальчик готовится к операции после перелома 2 рук, на кой фиг его было заставлять фотаться с этой футболкой держа её в тех самых сломанных руках???

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 15 августа 2016, 23:42

      Смолов просто обменялся футболками с другим футболистом. А этот футболист, Алан, подарил экипировку мальчишке . Где сказано о том, что Фёдор попросил передать эту футболку мальчику? Алан молодец, новость высосана из пальца...

      11
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > Сергей Свояк 16 августа 2016, 10:41

      Там Смолов вообще не причем, на оф сайте К/С то что администрация К/С это все организавало

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      Рейтинг: +55

      Batiqol 15 августа 2016, 23:41

      Дебилы

      -2
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      Рейтинг: +20

      vodka_from_32 15 августа 2016, 23:10

      А как он футболку сломанными руками держит?

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      Рейтинг: +46

      Аликерич > vodka_from_32 15 августа 2016, 23:26

      У него на закрытых футболкой участках руки могут быть наложены шины. Функциональность кистей сохраняется, если например в районе локтевого сустава перелом.

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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog > vodka_from_32 15 августа 2016, 23:48

      это не его руки

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      Рейтинг: +3676

      lordmrv 15 августа 2016, 23:01

      Как бы мы не относились к любому футболисту, но после того как он так поступает, то это респект.

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      Рейтинг: +46

      Аликерич > lordmrv 15 августа 2016, 23:43

      Как так? Респект Роналдо, когда он жертвует бабки для инвалидов. А Смолов всего лишь отдал свою грязную и потную футболку и все. Не оплатил ему лечение в частной клинике, а отдал то, что и так бы выкинули.

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      Рейтинг: +25

      Макс В > Аликерич 16 августа 2016, 08:09

      Поддерживаю

      0
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > lordmrv 16 августа 2016, 10:43

      Он тут не причем, там все К/С организовало

      2
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      Рейтинг: +73

      MonTee > lordmrv 16 августа 2016, 17:29

      При чем тут Смолов вообще? Смолов обменялся с кем то футболкой и тот уже исполнил мечту мальчика. Смолов тут только из-за того, что мечта пацана получить его футболку. ФУТБОЛКУ НЕ СМОЛОВ ОТДАЛ!!!! Алло, Люди!!!

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