Смолов исполнил мечту юного футболиста

Что то вспомнился анекдот с черным юмором
У мальчика не было ножек...
Сидит он в своем потертом инвалидном кресле
и смотрит мультики...
Вдруг заходит папа, подходит к телевизору и
переключает на футбол.
- Папа, говорит мальчик, я хочу смотреть мультики
- Так иди да переключи, говорит папа...
- Так у меня же ножек нету!
- Нет ножек - нет и мультиков!!!
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов осуществил мечту юного футболиста Максима, подарив тому свою футболку после матча 3-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов». После финального свистка Смолов обменялся футболками с игроком «Крыльев» Аланом Чочиевым, который и передал сувенир Максиму.
Перед матчем Максим играл в футбол во дворе, неудачно упал и сломал себе обе руки. Сейчас мальчик находится в одной из самарских больниц, где ждет операцию.