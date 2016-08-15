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    Шикунов: «Бердыев помогает «Ростову» от сердца»

    Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал информацию о том, что экс-тренер команды Курбан Бердыев будет консультировать ростовчан в матчах с «Аяксом».

    – Человек переживает за команду, за футболистов, за тренерский штаб. Это же его штаб! Бердыев помогает – и не имеет значения, уходит он или нет. Команда дошла до этого уровня, прошла «Андерлехт». И теперь тоже шаг очень важный.

    – Говорят так: уходя уходи. Или это не тот случай?
    – Возможно. Все в жизни бывает. Пока вот так... Человек искренне, от сердца, все это делает.

    – Согласны, что если бы это была не Лига чемпионов, вряд ли Бердыев стал консультировать команду?
    – Не обязательно. Вы же видели – он и на игру с «Зенитом» прилетал. Пока у него есть возможность, Бердыев помогает.

    – Вы смотрели матч с «Зенитом» вместе с Бердыевым из ложи на «Петровском». Кажется, Курбан Бекиевич даже ваш телефон для переговоров использовал…
    – Я бы не хотел это комментировать – с кем и о чем он разговаривал.

    – Тогда вопрос о вас: вы все матчи «Ростова» посещаете как болельщик или у вас есть какой-то статус в клубе?
    – Тоже не хочу комментировать.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.08.2016 20:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 августа 2016, 09:34

      Не будет Бердыя в Спартаке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 августа 2016, 08:26

      Респект Бекеичу!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 августа 2016, 21:32

      Бывший вице-президент и экс-тренер команды, вот такие не равнодушные люди к своему делу всегда оказываются за бортом, а вот тем кому бабки попилять, вот те в отпуске и не парятся.

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