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    Бош: «Не думаю, что без Бердыева в «Ростове» что-то серьезно изменится»

    Главный тренер «Аякса» Петер Бош в преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Ростова» поделился мнением о предстоящей игре.

    – Что скажете о «Ростове»?

    – Это довольно опасная команда. Они быстро перестраиваются и хорошо используют те шансы, которые им дает соперник.

    – Как, по-вашему, скажется на «Ростове» уход Бердыева?

    – Я не думаю, что что-то серьезно изменится. Теперь главным тренером стал его ассистент. Кроме того, я так понял, что сам Бердыев тоже приедет. Так что вряд ли что-то радикально поменяется у «Ростова».

    – «Аякс» в прошлом играл несколько раз со «Спартаком» и все матчи проиграл. Нет ли у вас суеверия на этот счет?

    – Нет, мы совершенно не суеверны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2016 17:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 15 августа 2016, 18:25

      Спартак - это не команда, а недоразумение

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +179

      Berdchanin 15 августа 2016, 18:11

      А зачем суда Спартак пихать ? Это позорники , а их везде суют

      -3
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