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    Ибрагимович: «Нет футболиста, который мог бы отказать «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выразил мнение, что ни один футболист в мире не сможет устоять перед предложением «красных дьяволов».

    «Мне кажется, в мире нет такого футболиста, который мог бы отказать «Манчестер Юнайтед». Одна название этого клуба звучит круто. Это грандиозно. Это топ-уровень. Я играл за многие гранды, но «Манчестер Юнайтед» впереди них на шаг.

    Насколько я здесь останусь? Это может быть два года или три. Посмотрим, каким будет мое дальнейшее состояние», – сказал Ибрагимович.

    Источник: Skysports

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    13.08.2016 15:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 14 августа 2016, 14:30

      Месси Роналду да еще Кокорин

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