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    Радимов о травме Зырянова: «Обойдется без операции, но три недели без футбола»

    Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов пропустит около трех недель. Об этом рассказал главный тренер команды Владислав Радимов.

    «Обойдется без операции, но три недели без футбола. Завтра будем играть [c «Нефтехимиком»] не только за себя, но и за нашего друга Георгича! Пацаны «Зенита-2» будут держать сложный бой без Зырянова на поле и без главного тренера, то есть меня, на бровке.

    Опять для них жесткий психологический экзамен. Верю, выдержат!» — написал Радимов.

    Напомним, что у 38-летнего футболиста диагностировали постоперационный остеоартроз передней крестообразной связки, повреждение культи медиального мениска и локальное повреждение хряща надколенника.

    Источник: Instagram

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    13.08.2016 07:29
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