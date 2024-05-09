В Госдуме раскритиковали Тихонова за слова о женщине-судье

Депутат Госдумы России Светлана Журова оценила высказывание главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова в адрес арбитра Веры Опейкиной.

Опейкина работала на матче «СКА-Хабаровск» – «Енисей» (3:0).

После игры Тихонов заявил: «Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Назначьте еe на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется».

Изначально КДК отстранил тренера на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.

После рассмотрения апелляции дисквалификацию Тихонова сократили до 1 матча реального отстранения и 4 игр условного.

«Это не сексизм, а стереотипы в нашей стране. Никто же не запрещает девочкам заниматься конькобежным спортом или легкой атлетикой? Потому что считают, что этот спорт как для женщин, так и для мужчин.

Просто с самого начала мужчины у нас считают футбол и хоккей не женским делом. Хотя на Западе эти виды спорта начали развиваться в позапрошлом веке как у женщин, так и у мужчин. И у них не было этого разделения.

В России изначально посчитали, что футбол – не женское дело, и этот стереотип закрепился. К сожалению, в нашей стране это так. Мы пытаемся развеять эти мифы, но это дается тяжело.

Есть мужчины, которые так мыслят. Сама играю в хоккей, и есть мужчины, которые поддерживают и говорят, что это здорово. А есть и другие: «Никогда и не при каких обстоятельствах мы с бабами играть не будем!»

История с Опейкиной не столько про сексизм, сколько про самого человека. Есть такой Тихонов, и он по жизни относится к женщинам так же.

Думает, ее место на кухне. Сама ситуация попала на тех, кто думает стереотипами и забывает их только 8 марта», – сказала Журова.