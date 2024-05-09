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    В Госдуме раскритиковали Тихонова за слова о женщине-судье

    Депутат Госдумы России Светлана Журова оценила высказывание главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова в адрес арбитра Веры Опейкиной.

    • Опейкина работала на матче «СКА-Хабаровск»«Енисей» (3:0).
    • После игры Тихонов заявил: «Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Назначьте еe на матч «Родина»«Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется».
    • Изначально КДК отстранил тренера на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.
    • После рассмотрения апелляции дисквалификацию Тихонова сократили до 1 матча реального отстранения и 4 игр условного.

    «Это не сексизм, а стереотипы в нашей стране. Никто же не запрещает девочкам заниматься конькобежным спортом или легкой атлетикой? Потому что считают, что этот спорт как для женщин, так и для мужчин.

    Просто с самого начала мужчины у нас считают футбол и хоккей не женским делом. Хотя на Западе эти виды спорта начали развиваться в позапрошлом веке как у женщин, так и у мужчин. И у них не было этого разделения.

    В России изначально посчитали, что футбол – не женское дело, и этот стереотип закрепился. К сожалению, в нашей стране это так. Мы пытаемся развеять эти мифы, но это дается тяжело.

    Есть мужчины, которые так мыслят. Сама играю в хоккей, и есть мужчины, которые поддерживают и говорят, что это здорово. А есть и другие: «Никогда и не при каких обстоятельствах мы с бабами играть не будем!»

    История с Опейкиной не столько про сексизм, сколько про самого человека. Есть такой Тихонов, и он по жизни относится к женщинам так же.

    Думает, ее место на кухне. Сама ситуация попала на тех, кто думает стереотипами и забывает их только 8 марта», – сказала Журова.

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    Источник: Sport24

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    09.05.2024 16:16
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    Комментарии (6)
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    Spartak_forv@
    1715261690
    Докопались до Тихонова. Иди борщ вари,хоккеистка!)
    Ответить
    Мордаванин
    1715262645
    Хотя на Западе"? Сказала Журова депутат на минуточку госдуры. Продлевать будете :?
    Ответить
    sochi-2013
    1715263702
    В госдуме больше заняться нечем?
    Ответить
    ...уефан
    1715263760
    ...достали, оставьте Андрея в покое!...
    Ответить
    MaxRnD
    1715264140
    Стоило всего лишь одной пролезть и понеслось говно по трубам .....
    Ответить
    Fialet
    1715277059
    Есть мужской футбол, есть женский. Пусть мужской судят мужчины, а женский - женщины. Иначе давайте тогда и команды смешивать, пусть в одной команде играют вместе и мужики и бабы. Ну блин, какая же херня тогда будет...
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