Тихонов – о критике Опейкиной: «Мне ей теперь говорить: «Вера, извините, что назвал вас женщиной»?

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов объяснил, почему не извиняется перед арбитром Верой Опейкиной.
- Опейкина работала на матче «СКА-Хабаровск» – «Енисей» (3:0).
- После игры Тихонов заявил: «Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Назначьте еe на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется».
- Изначально КДК отстранил тренера на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.
- После рассмотрения апелляции дисквалификацию Тихонова сократили до 1 матча реального отстранения и 4 игр условного.
– Вы разговаривали после этого с Верой Опейкиной?
– А я и не собираюсь с ней разговаривать. Что мне ей теперь говорить? «Вера, извините меня за то, что назвал вас женщиной»?
Если бы я действительно слетел с катушек и оскорбил, то чувствовал бы вину и извинился перед ней.
– Но, видимо, у вас были претензии к ее профессиональным качествам.
– Сразу после этой истории я прочитал у блогера Ивана Карпова, что как-то раз она работала на ВАР и ошиблась там дважды. По большому счету меня не очень интересует карьера Веры.
Просто я хочу пожелать ей удачи, чтобы у нее было как можно меньше ошибок. Ведь такие ошибки, какие случаются у нее, сильно влияют на результат.