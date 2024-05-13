Тихонов – о критике Опейкиной: «Мне ей теперь говорить: «Вера, извините, что назвал вас женщиной»?

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов объяснил, почему не извиняется перед арбитром Верой Опейкиной.

Опейкина работала на матче «СКА-Хабаровск» – «Енисей» (3:0).

После игры Тихонов заявил: «Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Назначьте еe на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется».

Изначально КДК отстранил тренера на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.

После рассмотрения апелляции дисквалификацию Тихонова сократили до 1 матча реального отстранения и 4 игр условного.

– Вы разговаривали после этого с Верой Опейкиной?

– А я и не собираюсь с ней разговаривать. Что мне ей теперь говорить? «Вера, извините меня за то, что назвал вас женщиной»?

Если бы я действительно слетел с катушек и оскорбил, то чувствовал бы вину и извинился перед ней.

– Но, видимо, у вас были претензии к ее профессиональным качествам.

– Сразу после этой истории я прочитал у блогера Ивана Карпова, что как-то раз она работала на ВАР и ошиблась там дважды. По большому счету меня не очень интересует карьера Веры.

Просто я хочу пожелать ей удачи, чтобы у нее было как можно меньше ошибок. Ведь такие ошибки, какие случаются у нее, сильно влияют на результат.