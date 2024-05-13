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    • Тихонов – о критике Опейкиной: «Мне ей теперь говорить: «Вера, извините, что назвал вас женщиной»?

    Тихонов – о критике Опейкиной: «Мне ей теперь говорить: «Вера, извините, что назвал вас женщиной»?

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов объяснил, почему не извиняется перед арбитром Верой Опейкиной.

    • Опейкина работала на матче «СКА-Хабаровск»«Енисей» (3:0).
    • После игры Тихонов заявил: «Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Назначьте еe на матч «Родина»«Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется».
    • Изначально КДК отстранил тренера на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.
    • После рассмотрения апелляции дисквалификацию Тихонова сократили до 1 матча реального отстранения и 4 игр условного.

    – Вы разговаривали после этого с Верой Опейкиной?

    – А я и не собираюсь с ней разговаривать. Что мне ей теперь говорить? «Вера, извините меня за то, что назвал вас женщиной»?

    Если бы я действительно слетел с катушек и оскорбил, то чувствовал бы вину и извинился перед ней.

    – Но, видимо, у вас были претензии к ее профессиональным качествам.

    – Сразу после этой истории я прочитал у блогера Ивана Карпова, что как-то раз она работала на ВАР и ошиблась там дважды. По большому счету меня не очень интересует карьера Веры.

    Просто я хочу пожелать ей удачи, чтобы у нее было как можно меньше ошибок. Ведь такие ошибки, какие случаются у нее, сильно влияют на результат.

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    Источник: Metaratings

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    13.05.2024 21:51
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