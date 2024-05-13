Тихонов объяснил свой отказ работать в «Спартаке»

Тренер «Енисея» Андрей Тихонов аргументировал нежелание возглавлять «Спартак».

– Готовы ли возглавить «Спартак», если появится такая возможность?

– Нет.

– Дело в недостатке тренерского опыта или в чем-то другом?

– У нас многие «спартаковцы» готовы или мечтают возглавить команду, но соответствуют ли они этому уровню?

Это большая ответственность и большой груз, поэтому я говорю, что нет.