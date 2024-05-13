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    Тихонов объяснил свой отказ работать в «Спартаке»

    Тренер «Енисея» Андрей Тихонов аргументировал нежелание возглавлять «Спартак».

    – Готовы ли возглавить «Спартак», если появится такая возможность?

    – Нет.

    – Дело в недостатке тренерского опыта или в чем-то другом?

    – У нас многие «спартаковцы» готовы или мечтают возглавить команду, но соответствуют ли они этому уровню?

    Это большая ответственность и большой груз, поэтому я говорю, что нет.

    • Тихонов возглавляет «Енисей» с 10 января.
    • «Спартак» 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.
    • И.о. главного тренера назначили Владимира Слишковича. Под его руководством команда одержала четыре победы и трижды сыграла вничью.

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    Источник: Metaratings

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    13.05.2024 19:44
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    Комментарии (5)
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    FCSpartakM
    1715621911
    Хоть адекватно оценивает свои шансы. Пусть сперва чего добьется, потом уж к нам
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    Spartak_forv@
    1715624608
    Со всем уважением к легенде,но пока не тянет он на главного тренера в Спартаке
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    ...уефан
    1715626904
    ...мужской ответ!...
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    rash1959
    1715627633
    Много-много лет назад мой учитель по вождению говорил: пока 100 тысяч не проедешь, ты чайник. За 28 лет только одно дтп - в меня въехали, и было это на первом году езды. Сразу видно, что Андрей учился у хороших людей.
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