Джорджевич: «Очень рад забить победный мяч за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич, ставший автором победного гола в матче с «Ростовом» (3:2), поделился своими впечатлениями.

— Вы вышли, забили, победили. Как ощущения?

— Конечно, очень рад, что получилось войти в игру и в итоге забить победный мяч. Игра складывалась достаточно непросто, так что я очень рад, что смог помочь команде.

— Что говорил вам Луческу перед выходом на замену?

— Говорил, чтобы я забирался как можно глубже, что будет очень много навесов. Так в итоге и получилось — после одного из них я смог забить.

— С чем, как вы думаете, связаны проблемы в первом тайме?

— Играть против команд, которые обороняются всем составом, в принципе очень непросто. Слава богу, что мы получили численное преимущество и смогли переломить ситуацию, но нужно уметь противостоять таким соперникам, потому что по ходу сезона мы с ними встретимся еще не раз.