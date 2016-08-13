Аршавин: «Нынешнее поколение футболистов меньше пьет и гуляет»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», считает, что нынешнее поколение футболистов относится более ответственно к своей профессии.

«Я думаю, менталитет меняется. Футболисты становятся более профессиональными, с каждым поколением. Даже в плане выпивки. СССР, постсоветский футбол или наше поколение возьмем: люди меньше пьют, меньше гуляют. Они понимают, что могут построить себе хорошую карьеру и иметь какой-то капитал. Я вообще против советского менталитета: следить за футболистами, куда пошел и так далее», – цитирует Аршавина prosport.kz.