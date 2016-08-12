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Месси объявил о возвращении в сборную Аргентины

12 августа 2016, 22:30
20

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объявил о возобновлении карьеры в сборной Аргентины. Напомним, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» ушел из национальной команды после поражения от Чили в финале Кубка Америки-2016.

«Я вижу, что в аргентинском футболе есть много проблем и я не собираюсь создавать еще одну. Хочу помочь, а не причинять вред. Вместе мы должны многое исправить. Предпочту сделать это изнутри, чем критиковать со стороны.

Я много думал о том дне, когда принял решение о своем уходе. Но я слишком сильно люблю свою страну и футболку национальной команды. Благодарю всех тех людей, которые хотели, чтобы я продолжил выступать за сборную Аргентины. Надеюсь, я смогу порадовать их в ближайшее время», – сказал Месси.

Источник: Marca
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Барселона Месси Лионель
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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EsKamilio
1471030548
Девочка
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Alessandro_grande
1471031521
Ахахаха, кто бы сомневался в этом, ведь Рональду взял евро, теперь его догонять нужно:))))
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RamonCSKA
1471031751
Нытик ,баба истеричка ,сначала поистерил,потом пожалел и взял свои слова обратно, честно не очень то он и нужен,лучше бы тевеса брали
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Индзаги супер-пиппо
1471032910
Я и не люблю и не ненавижу этого футболиста но Тевез был бы лучший на данном этапе его карьеры потому что его не брали на ЧМ ему есть что доказать и вовторых он играет с огнём в глазах за сборную что я не замечаю за Месси
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alexidj
1471033093
девочка..
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ivanthebest
1471033210
С ним всё ясно, повёл себя как самовлюблённая баба, которая хочет чтобы за ней все бегали и упрашивали... В очередной раз убеждаюсь что гном как человек с довольно существенной гнильцой...
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Johny1994
1471034351
Вот у*бки в коментах... Молодец Лео, иди только вперед, выиграл ЧМ 2018 !
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Grelas
1471034917
Буду, не буду, хочу, не хочу...тьфу.
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absent32
1471035180
И что он этим доказал - ухожу, возвращаюсь?! как девочка, проиграл, психанул, убежал! психи отошли, вернулся!
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Dammit
1471038632
Конечно, ненавистники говорят,что хотят, но Лео - молодец. Он-лучший футболист в истории, и не вариант ему заканчивать карьеру так рано.Есть ещё шансы, есть возможности, а сил-хватит. Если не ЧМ, но КА должен забрать
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