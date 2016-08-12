Месси объявил о возвращении в сборную Аргентины

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объявил о возобновлении карьеры в сборной Аргентины. Напомним, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» ушел из национальной команды после поражения от Чили в финале Кубка Америки-2016.

«Я вижу, что в аргентинском футболе есть много проблем и я не собираюсь создавать еще одну. Хочу помочь, а не причинять вред. Вместе мы должны многое исправить. Предпочту сделать это изнутри, чем критиковать со стороны.

Я много думал о том дне, когда принял решение о своем уходе. Но я слишком сильно люблю свою страну и футболку национальной команды. Благодарю всех тех людей, которые хотели, чтобы я продолжил выступать за сборную Аргентины. Надеюсь, я смогу порадовать их в ближайшее время», – сказал Месси.