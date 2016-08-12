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    Месси объявил о возвращении в сборную Аргентины

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объявил о возобновлении карьеры в сборной Аргентины. Напомним, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» ушел из национальной команды после поражения от Чили в финале Кубка Америки-2016.

    «Я вижу, что в аргентинском футболе есть много проблем и я не собираюсь создавать еще одну. Хочу помочь, а не причинять вред. Вместе мы должны многое исправить. Предпочту сделать это изнутри, чем критиковать со стороны.

    Я много думал о том дне, когда принял решение о своем уходе. Но я слишком сильно люблю свою страну и футболку национальной команды. Благодарю всех тех людей, которые хотели, чтобы я продолжил выступать за сборную Аргентины. Надеюсь, я смогу порадовать их в ближайшее время», – сказал Месси.

    Источник: Marca

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    12.08.2016 22:30
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 13 августа 2016, 22:17

      Так я же говорил что не отпустят его никуда!

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 13 августа 2016, 08:25

      Футболист гениальный, но в России такой шаг непоняли бы

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 13 августа 2016, 00:50

      Конечно, ненавистники говорят,что хотят, но Лео - молодец.
      Он-лучший футболист в истории, и не вариант ему заканчивать карьеру так рано.Есть ещё шансы, есть возможности, а сил-хватит.
      Если не ЧМ, но КА должен забрать

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 12 августа 2016, 23:53

      И что он этим доказал - ухожу, возвращаюсь?! как девочка, проиграл, психанул, убежал! психи отошли, вернулся!

      0
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      Рейтинг: +36

      ArMBoY_FunBarca 12 августа 2016, 23:50

      Пора выиграть ЧМ !!

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 12 августа 2016, 23:48

      Буду, не буду, хочу, не хочу...тьфу.

      0
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 12 августа 2016, 23:48

      Никто и не сомневался :)

      1
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      Рейтинг: +18

      Johny1994 12 августа 2016, 23:39

      Вот у*бки в коментах... Молодец Лео, иди только вперед, выиграл ЧМ 2018 !

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 августа 2016, 23:20

      С ним всё ясно, повёл себя как самовлюблённая баба, которая хочет чтобы за ней все бегали и упрашивали... В очередной раз убеждаюсь что гном как человек с довольно существенной гнильцой...

      -1
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      Рейтинг: +3650

      АртурZaСМ > ivanthebest 13 августа 2016, 08:26

      Он явно не ожидал такого резонанса по всему миру и что столько людей будут просить его вернуться было бы свинством это проигнорировать, а на счёт самовлюблённой бабы это как раз-таки не про него , а сам знаешь про кого про любителя подро..ть на своё отражение в зеркале...

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      Рейтинг: +70

      pashok_shatalov > АртурZaСМ 22 августа 2016, 18:22

      Не буду осуждать Месси, но конечно ожидать резонанса следовало. Ведь он один из лучших игроков в мире. Любому любителю футбола(его фанатам) хочется увидеть его везде, где он только может участвовать. А своим решением он вызвал у многих негодование. Так что не следовало ему так резко отказываться от сборной, ведь из-за этого он многим стал казаться человеком, который меняет своё мнение.

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      Рейтинг: +447

      alexidj 12 августа 2016, 23:18

      девочка..

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