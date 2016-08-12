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    Скаут «Аякса»: «Ростов» – очень сильная команда, но я знаю о них все»

    В поединке третьего тура чемпионата России «Ростов» в гостях проиграл «Зениту» (2:3). На матче присутствовал Скаут «Аякса» Тони Брюинс Слот. Напомним, что голландцы будут соперниками ростовчан в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

    – Я знаю о «Ростове» все. Мы пересматривали его матчи с «Андерлехтом», и я могу сказать, что ростовчане играли прекрасно. В матче с «Зенитом», кстати, тоже.

    – В чем сила «Ростова»?

    – Это очень организованная команда. Они великолепно обороняются, а их контратаки очень опасны.

    – Но так «Ростов» играл при предыдущем тренере. Неужели изменений в игре этой команды нет?

    – Да, мы знаем, что именно бывший тренер выстроил в этой команде игру, но и сейчас ростовчане играют так же. «Ростов» – очень сильная команда, которая побеждала грандов российской премьер-лиги «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Нам будет очень трудно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2016 21:46
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