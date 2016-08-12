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    Читатели «Бомбардира» считают, что уровень игры Погба в «МЮ» не повысится

    По итогам голосования, которое проходило на страницах «Бомбардира», большинство читателей сайта считают, что после перехода в «Манчестер Юнайтед» игра Поля Погба останется на том же уровне. За этот вариант проголосовало 54 процента пользователей.

    На втором месте расположился вариант, при котором французский игрок провалится в новом клубе – 21 процент пользователей. Отметим, что сразу 14 процентов читателей допускают скорый переход Погба в другой клуб. Лишь 12 процентов считают, что молодой француз завоюет множество трофеев и «Золотой мяч» в составе «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2016 14:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 12 августа 2016, 16:01

      Самый неудачный трансфер в истории футбола

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    • ...
      Рейтинг: +24

      Индзаги супер-пиппо 12 августа 2016, 15:09

      При всём уважение Жозе он не тот кто раскрывает у футболистов индивидуальные качества игры,он тренер командой игры потому и как то сильно выделяться как индивидуаль у Погба нет.но а стать костяком команды вроде как Макалеле вполне

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