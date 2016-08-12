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    Гвидолин: «Борха оправдает свою стоимость»

    Главный тренер «Суонси» Франческо Гвидолин не сомневается в том, что новичок команды Борха​ оправдает деньги, потраченные на его приобретение. Напомним, что трансфер испанца стал рекордным для «лебедей». За футболиста англичане заплатили 15,5 миллиона фунтов.

    «Будущее в руках Бастона. Он пришел в команду, чтобы помочь нам стать лучше. Я рад, что теперь он один из наших игроков. Думаю, что он запросто сможет оправдать свою цену. Трансфер оказался дорогим, но я думаю, что он является хорошим подписание. Это отличная сделка для нас», – заявил он.

    Источник: ФК «Суонси»

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    12.08.2016 08:56
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