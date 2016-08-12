Покеттино: «Громкими трансферами клубы АПЛ показали свое отчаяние»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал громкие трансферы других клубов АПЛ. По словам наставника, своими необдуманными приобретениями они показали свое отчаяние.

«Когда клубы тратят много денег, это говорит о том, что они не счастливы со своей командой или игроками, поэтому отчаянно пытаются улучшить состав. Лично я доволен своей командой. Не верю в то, что сейчас можно найти игроков лучше, чем у нас», – заявил он.