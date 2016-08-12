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    Покеттино: «Громкими трансферами клубы АПЛ показали свое отчаяние»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал громкие трансферы других клубов АПЛ. По словам наставника, своими необдуманными приобретениями они показали свое отчаяние.

    «Когда клубы тратят много денег, это говорит о том, что они не счастливы со своей командой или игроками, поэтому отчаянно пытаются улучшить состав. Лично я доволен своей командой. Не верю в то, что сейчас можно найти игроков лучше, чем у нас», – заявил он.

    Источник: Skysports

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    12.08.2016 08:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -130

      калач 12 августа 2016, 11:40

      АПЛ могут вбрасывать милиарды как ПСЖ а ЛЧ/ЛЕ Испания будет выигрывать все-равно

      -1
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      Рейтинг: +17

      BvB09|Heja Bvb 12 августа 2016, 10:26

      Завидуйте молча с Венгером )

      -1
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 12 августа 2016, 10:23

      Красава!) Тоттенхэм - шикарная команда)

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 12 августа 2016, 09:43

      можно найти игроков лучше чем в ттх, и находят) хотя ттх довольно симпатичная команда. но посмотрел бы я как Почеттино не тратил бы деньги в топ-клубе, ведь в них и требования намного выше)

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