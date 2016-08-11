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    Покеттино: «В новом сезоне «Тоттенхэм» постарается достичь нового уровня»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о целях своей команды в предстоящем сезоне английской Премьер-лиги.

    «В этом сезоне мы хотим стать более конкурентоспособными и достичь нового уровня. Конечно, нам будет тяжело, ведь мы находились на вершине в прошлом сезоне. Теперь конкуренция будет еще более серьезной, но мы уверены в своих силах. Каждый сезон есть много клубов, которые планируют бороться за титул», – отметил Покеттино.

    Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Англии «Тоттенхэм» финишировал на третьем месте в турнирной таблице.

    Источник: Goal.com

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    11.08.2016 23:41
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