Непомнящий опроверг информацию о приглашении в сборную России

Известный специалист Валерий Непомнящий опроверг информацию о своем назначении консультантом главного тренера сборной России.

«Прочел об этой информации так же, как и вы. Больше информации у меня нет. Никто не предлагал мне пост советника главного тренера сборной, ничего подобного не было», – сказал Непомнящий.

Напомним, что ранее появилась информация о Непомнящий станет тренером-консультантом сборной России, а саму команду возглавит Сергей Семак.