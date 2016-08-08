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    Непомнящий опроверг информацию о приглашении в сборную России

    Известный специалист Валерий Непомнящий опроверг информацию о своем назначении консультантом главного тренера сборной России.

    «Прочел об этой информации так же, как и вы. Больше информации у меня нет. Никто не предлагал мне пост советника главного тренера сборной, ничего подобного не было», – сказал Непомнящий.

    Напомним, что ранее появилась информация о Непомнящий станет тренером-консультантом сборной России, а саму команду возглавит Сергей Семак.

    Источник: ТАСС

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    08.08.2016 14:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 августа 2016, 16:07

      Если у Валерия Непомнящего есть силы и желание, то лучшего тренера сборной России найти сложно. Он с совершенно никаким Камеруном обыгрывал сборную Аргентины с Марадоной во главе и выходил с ней из группы на Чемпионате мира! С 1966 года никто из отечественных тренеров таких успехов на мировых первенствах не имел! Полвека уже! Тогда наша сборная проиграла в матче за 3 место португальцам, но дошла до полуфинала.

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > cska-62 11 августа 2016, 16:20

      сейчас нет специалиста который хоть както поможет сборной.Футболистов самих нет.Ты хоть бога поставь он даже из группы не выведет.

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      Рейтинг: +578

      lNeTl 8 августа 2016, 15:10

      Забыл наверно

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