Непомнящий опроверг информацию о приглашении в сборную России

Если у Валерия Непомнящего есть силы и желание, то лучшего тренера сборной России найти сложно. Он с совершенно никаким Камеруном обыгрывал сборную Аргентины с Марадоной во главе и выходил с ней из группы на Чемпионате мира! С 1966 года никто из отечественных тренеров таких успехов на мировых первенствах не имел! Полвека уже! Тогда наша сборная проиграла в матче за 3 место португальцам, но дошла до полуфинала.
Известный специалист Валерий Непомнящий опроверг информацию о своем назначении консультантом главного тренера сборной России.
«Прочел об этой информации так же, как и вы. Больше информации у меня нет. Никто не предлагал мне пост советника главного тренера сборной, ничего подобного не было», – сказал Непомнящий.
Напомним, что ранее появилась информация о Непомнящий станет тренером-консультантом сборной России, а саму команду возглавит Сергей Семак.