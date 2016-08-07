«СЭ»: Сборную возглавит Семак, Широков станет генеральным менеджером

Назначение тренера «Зенита» Сергея Семака исполняющим обязанности наставника сборной России является приоритетным вариантом РФС. В таком случае Семак будет готовить национальную команду к товарищеским матчам с Турцией и Ганой, которые состоятся в сентябре, после чего будет назначен тренер на постоянной основе.

Кроме того, в сборной появится новая должность генерального менеджера. Ее займет экс-игрок команды Роман Широков.