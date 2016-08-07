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    «СЭ»: Сборную возглавит Семак, Широков станет генеральным менеджером

    Назначение тренера «Зенита» Сергея Семака исполняющим обязанности наставника сборной России является приоритетным вариантом РФС. В таком случае Семак будет готовить национальную команду к товарищеским матчам с Турцией и Ганой, которые состоятся в сентябре, после чего будет назначен тренер на постоянной основе.

    Кроме того, в сборной появится новая должность генерального менеджера. Ее займет экс-игрок команды Роман Широков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2016 22:54
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 10 августа 2016, 01:47

      Взрослые люди не допустят этого панибратского сценария. Удивлен СЭ. Это безумие будет.

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 8 августа 2016, 10:12

      Таким вот образом советский спорт решил окончательно потерять и без того маленькую армию своих читателей.

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 8 августа 2016, 06:27

      ,Похоже у Петросяна родственники в Спорт -Экспрессе объявились!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 8 августа 2016, 04:47

      что за бред?

      1
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 8 августа 2016, 03:58

      Семак да, Широков в отстой

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 8 августа 2016, 02:12

      Опять "Спорт-Экспресс" из пальца высосал сенсацию...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 8 августа 2016, 01:32

      Удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 8 августа 2016, 00:53

      ...прикольно,но "утка" очередная

      1
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      Рейтинг: +30

      vbrezhneff 8 августа 2016, 00:34

      Уважаемый спорт-экспресс хватит пи****здеть это бред сивой кобылы

      1
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 8 августа 2016, 00:10

      Тот самый случай когда говорят - "Место красит человека". Я может дофига чего не понимаю, но всегда представлял себе, что в сборной должны быть заслуженные тренера и лучшие игроки. Кто знает тренера Семака? И что это за должность такая - генеральный менеджер сборной? Могу тогда предположить, что в сборной будут играть те с кем недавно Широков бухал))))))

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