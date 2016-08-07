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    Слуцкий: «Оренбургу», который обороняется в девять человек, хотелось забить пораньше»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 2-го тура РФПЛ, в котором его подопечные одержали победу над «Оренбургом» со счетом 1:0.

    «Конечно, хотелось забить раньше, потому что играли с такой командой, как «Оренбург». А она обороняется в девять человек. Если бы смогли забить в первом тайме, благо у нас были моменты, то игра бы раскрылась, и было бы больше шансов.

    После гола от «Оренбурга» опасности не было. До этого? От любой команды, которая глубоко обороняется, можно пропустить контратаку. Это вполне естественно», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    07.08.2016 18:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +215

      iuda 8 августа 2016, 12:01

      Армейцам забили чистый голяк, но кабинетный судья его не засчитал

      -1
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      Рейтинг: +17752

      ilichkadr 7 августа 2016, 21:59

      Саная забил чистый гол........

      -2
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      Рейтинг: +155

      zenit888 7 августа 2016, 20:06

      Слуцкий - говно...

      -1
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      Рейтинг: +6

      Фк. Магнит 7 августа 2016, 18:52

      Лоня не плач за вас арбтыр ыграл

      -2
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      Рейтинг: +1481

      GM > Фк. Магнит 7 августа 2016, 18:59

      Да он, вроде бы, и не плакал.

      А вот ты как-то странно скулишь. К чему бы это?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Фк. Магнит 7 августа 2016, 20:19

      Букварь отняли у придурка.

      1
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      Рейтинг: -313

      Китaец 7 августа 2016, 18:47

      Всё вам, кони, не так. Чеж ты хотел 4-2-4 от дебютанта? Сам-то, пробовал в ЛЧ в атаку играть? Так вот разница в уровне, примерно такая-же. Что касается Газовика, они еще у многих кровушку попьют, крепкие ребята, удачи им!

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      Рейтинг: +1481

      GM > Китaец 7 августа 2016, 19:00

      Нам все так и три очка в кассу. А что вам, китаезам, от нас нужно, - непонятно. Иди мимо, мил человек, не звали тебя сюда...

      0
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      Рейтинг: -313

      Китaец > GM 7 августа 2016, 19:15

      Ты не понял что-ли? Не звал он... Я б тебе еще и на коврик под дверью насрал, при возможности. А китаец я, не по национальности. Рис люблю, оттого с детства привязалось.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Китaец 7 августа 2016, 20:22

      Оказывается ты с мозгами совсем не дружишь.

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      Рейтинг: +1481

      GM > Китaец 11 августа 2016, 12:06

      >>>Я б тебе еще и на коврик под дверью насрал, при возможности

      И это всё, что нужно знать про твои умственные способности.

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