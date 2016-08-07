Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Шинник» вернет деньги болельщикам, которые оплатили команде авиабилеты

    Руководство «Шинника» вернет деньги болельщикам, которые оплатили команде авиабилеты до Хабаровска, где 21 августа ярославцы проведут матч 9-го тура первенства ФНЛ против «СКА-Хабаровска». Об этом заявил главный тренер клуба Александр Побегалов.

    «Насколько я знаю, были сложности с оплатой билетов, и наши добрые люди, я их знаю лично, помогли в этой ситуации. Как я понимаю, это займ. Как только клуб получит какие-то деньги, он обязательно их вернет болельщикам, было бы не совсем правильно пользоваться их добротой», – сказал Побегалов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2016 13:01
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 7 августа 2016, 20:31

      Нормальный чесночный подход!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 7 августа 2016, 15:25

      Чем дальше тем интересней

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 7 августа 2016, 14:47

      Дожили... Хорощо, что это "Шинник", а если бы пришлось собирать монеты для московских супер-пупер клубов?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11