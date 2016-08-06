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    Озил, Жиру и Косиельни пропустят матч первого тура АПЛ против «Ливерпуля»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после крупной победы над «Викингом» (8:0) в товарищеском матче рассказал о состоянии игроков лондонской команды.

    «Сегодня мы были сосредоточены только на своей игре и старались показывать скоростной футбол. Касорла провел первый матч после длительного отсутствия. Я доволен его игрой, но ему потребуется время, чтобы набрать форму.

    Могу также с уверенностью сказать, что Озил, Жиру и Косиельни пропустят поединок с «Ливерпулем». Все они поздно приступили к тренировкам», – сказал Венгер.

    Источник: Twitter

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    06.08.2016 07:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 6 августа 2016, 09:38

      Больная тема Арсена.

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