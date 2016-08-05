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    Кокорина и Мамаева могут не вызвать в сборную России

    Министр спорта РФ Виталий Мутко дал понять, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут быть не вызваны в национальную команду из-за инцидента в Монте-Карло.

    «Не могу подтвердить, что дорога в сборную будет открыта Кокорину и Мамаеву. Они оба по-разному извинились, не нужно их объединять. Две разные истории. Еще раз скажу: мы с огромным уважением и вниманием отнесемся к этой петиции о роспуске сборной России. Дорога в сборную должна быть заработана и оправдана, а я не думаю, что она будет оправдана за такой короткий срок. Не хочу вдаваться в фамилии», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2016 15:07
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 6 августа 2016, 08:33

      Намутили

      0
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      Рейтинг: +13

      anz95 5 августа 2016, 20:34

      а нафиг их распустили? если обратно возьмут? какой смысл....

      0
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      Рейтинг: +17

      Кукурудз 5 августа 2016, 19:59

      так как они играют за свои клубы-то от не вызова сборная будет ток сильнее

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 5 августа 2016, 18:37

      какой же ты муДко!!!еще и Виталяяя))))

      2
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      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 5 августа 2016, 17:40

      в сборной должны играть лучшие и пофиг как и где они бухают

      1
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 5 августа 2016, 17:29

      Эта тема надоела.

      2
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      Рейтинг: +74

      koka7751 5 августа 2016, 17:24

      Ещё не известно кто будет главным тренером под Мутко, так что рано перья распускать.

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 5 августа 2016, 17:22

      Скучно будет.

      0
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 5 августа 2016, 16:47

      Черчесов не принял Кокорин и Мамаев

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 августа 2016, 16:40

      Кокорин, Мамаев, Акинфеев, Игнашевич, Березуцкие, Глушаков, Щенников и остальные, кто опозорил Россию в Бразилии и во Франции вообще не должны попасть в сборную хоть с "Монте-Карло", хоть без него! С петицией согласились? Распустили сборную (во всех смыслах)? Так набирайте новый состав и наигрывайте! Все эти "звезды" через 2 года станут намного богаче, но играть лучше не будут!

      2
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 > Serjoga 5 августа 2016, 16:59

      Акинфеев то чего плохого сделал

      5
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