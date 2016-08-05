Кришито: «В Италии писали, что Кокорин – сумасшедший»

– Когда после победы в Суперкубке вы вошли в раздевалку со словами «Где Кокорин?», стало ясно, что об истории с ним знают не только игроки-россияне.

– Так оно и есть. Мы тоже в курсе.

– Не считаете ли вы, что на Кокорина и Мамаева в России набросились слишком жестко?

– Пресса несколько переборщила, как мне кажется. Конечно, после поражения России на Eвро туда не нужно было идти, но Саша – молодой игрок, зарабатывает деньги сам и тратит их как хочет. Тем более, как сейчас пишут, шампанское он не покупал. В любом случае, очень рад, что Кокорин сейчас с нами. Считаю, в этом году Саша поможет нам выиграть чемпионство.

– Вы узнали об этой истории из российских СМИ или итальянских?

– Итальянских. Все те же цифры приводили. И писали, что он – сумасшедший.

– Окажись в этой истории итальянский игрок, реакция была такой же?

– Да. Вспомните, что писали в свое время про Балотелли. Это пресса и ее работа. Такие истории продаются, поэтому и раздуваются.