Кришито: «У сборной России сильные футболисты, но им нужно изменить менталитет»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито подчеркнул, что российским футболистам необходимо раскрепоститься и почувствовать себя сильными.
– В прошлом сезоне вы сказали: «Из-за лимита на легионеров я не играю и хочу поговорить с руководством клуба». Поговорили?
– Сейчас-то я играю, значит, все хорошо.
– Какую-нибудь пользу для российского футбола в лимите видите?
– Если посмотреть на результаты Евро, он, по-моему, не очень-то помог. Когда человек хорошо играет, неважно какой национальности – он должен выходить на поле.
– Что нужно сделать, чтобы на ЧМ-2018 Россия выступила лучше?
– Я ведь каждый день вижу российских игроков и могу сказать – это сильные футболисты. Потенциал у них – огромный. Но вот в менталитете надо что-то менять.
– Что именно вы имеете в виду?
– В сборной российские ребята не должны играть только ради того, чтобы просто играть. Они должны чувствовать себя сильными, раскрепоститься, выходить на поле с большим удовольствием.
– Как далеко в таком случае способна пройти Россия?
– Вплоть до финала. Но не дальше Италии (смеется).
Вот что пишут ученые: "Российское - не любовь к дисциплине и методичности, жизнь по душе и настроению, смена настроения от миролюбия, всепрощения и смирения к беспощадному бунту на полное уничтожение - и обратно. Русский менталитет живет скорее по женской модели: чувство, мягкость, всепрощение, реагируя плачем и яростью на последствия такой жизненной стратегии."
Но что с этим делать?... От туда же и "коллектив" , "мне что, больше всех надо.." , " я как все" и прочее... Лимит не лимит ни чего не исправит.