Кришито: «У сборной России сильные футболисты, но им нужно изменить менталитет»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито подчеркнул, что российским футболистам необходимо раскрепоститься и почувствовать себя сильными.

– В прошлом сезоне вы сказали: «Из-за лимита на легионеров я не играю и хочу поговорить с руководством клуба». Поговорили?

– Сейчас-то я играю, значит, все хорошо.

– Какую-нибудь пользу для российского футбола в лимите видите?

– Если посмотреть на результаты Евро, он, по-моему, не очень-то помог. Когда человек хорошо играет, неважно какой национальности – он должен выходить на поле.

– Что нужно сделать, чтобы на ЧМ-2018 Россия выступила лучше?

– Я ведь каждый день вижу российских игроков и могу сказать – это сильные футболисты. Потенциал у них – огромный. Но вот в менталитете надо что-то менять.

– Что именно вы имеете в виду?

– В сборной российские ребята не должны играть только ради того, чтобы просто играть. Они должны чувствовать себя сильными, раскрепоститься, выходить на поле с большим удовольствием.

– Как далеко в таком случае способна пройти Россия?

– Вплоть до финала. Но не дальше Италии (смеется).