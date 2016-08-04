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  • Кришито: «У сборной России сильные футболисты, но им нужно изменить менталитет»

Кришито: «У сборной России сильные футболисты, но им нужно изменить менталитет»

4 августа 2016, 23:27
10

Защитник «Зенита» Доменико Кришито подчеркнул, что российским футболистам необходимо раскрепоститься и почувствовать себя сильными.

– В прошлом сезоне вы сказали: «Из-за лимита на легионеров я не играю и хочу поговорить с руководством клуба». Поговорили?

– Сейчас-то я играю, значит, все хорошо.

– Какую-нибудь пользу для российского футбола в лимите видите?

– Если посмотреть на результаты Евро, он, по-моему, не очень-то помог. Когда человек хорошо играет, неважно какой национальности – он должен выходить на поле.

– Что нужно сделать, чтобы на ЧМ-2018 Россия выступила лучше?

– Я ведь каждый день вижу российских игроков и могу сказать – это сильные футболисты. Потенциал у них – огромный. Но вот в менталитете надо что-то менять.

– Что именно вы имеете в виду?

– В сборной российские ребята не должны играть только ради того, чтобы просто играть. Они должны чувствовать себя сильными, раскрепоститься, выходить на поле с большим удовольствием.

– Как далеко в таком случае способна пройти Россия?

– Вплоть до финала. Но не дальше Италии (смеется).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Россия Кришито Доменико
Комментарии (10)
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Zeff
1470343212
Ну Италию то мы всегда обыграем.
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Lev Aleks
1470344228
это он про товарняк 3-0 не помнит))
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Romantic2010
1470344751
эх
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rubinovyi2
1470374525
Зарплаты им надо менять,а не менталитет.
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leoniki16
1470386846
Проблема в менталитете очевидная.
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monkey1958
1470391403
Кришито прав однозначно!
Вот что пишут ученые: "Российское - не любовь к дисциплине и методичности, жизнь по душе и настроению, смена настроения от миролюбия, всепрощения и смирения к беспощадному бунту на полное уничтожение - и обратно. Русский менталитет живет скорее по женской модели: чувство, мягкость, всепрощение, реагируя плачем и яростью на последствия такой жизненной стратегии."
Но что с этим делать?... От туда же и "коллектив" , "мне что, больше всех надо.." , " я как все" и прочее... Лимит не лимит ни чего не исправит.
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yorgenbarenz
1470418242
Да,нашим надо бросить пить и начать строить новую,счастливую жизнь.
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