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Российские футболисты устроили драку на детском турнире в Норвегии

4 августа 2016, 13:15
41

Российские футболисты из ставропольской команды «Космос» устроили драку на детском турнире в Норвегии в возрастной категории не старше 14 лет. Сообщается, что «Космос» играл с норвежской командой «Херд». Российский футболист получил красную карточку за грубое нарушение и покинул поле. Однако, через некоторое время он вернулся на поле и ударил ногой своего соперника.

Сообщается, что на стадион была вызвана полиция, но к этому времени футболисты «Космоса» уже покинули поле. Российский команде было присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Молодежное первенство Россия
Комментарии (41)
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Zly
1470306198
А чего не спецназ вызвали?Ведь это российские футболисты не старше 14 лет...вдруг угроза целой стране
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андрей андреев
1470306246
Это Обама виноват.Он сеет ненависть россиян против всего мира,и показывает это на наших ток-шоу
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Клим Чугункин.
1470306613
А пущяй не лезут!
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Freyk
1470307406
Стыдно, что это будущее страны. Люди, которые уверены, что правота измеряется силой удара.
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Lilipyt
1470311135
Долбанный дикарь! Сам сфолил, да еще после удаления драку устроил. Опозорил только своих портнеров. Ему прямая дорога в сборную.
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AlMann
1470311914
Не, не наше дело в футбол играть. Вот ангичанам ил еще кому по щщам надавать - эт запросто. ;)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1470311925
Пример для подражания :Акинфеев, Жирков, Самедов. Многих тогда по удаляли в молодежном матче с датчанами.
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serhz
1470312882
Плоды воспитания , точнее его отсутствия ! - а наш принц Дмитрий вчера ещё и предложил учителям бизнесом заниматься -ну его в болото это образование , воспитание ! -пол мира от нас уже шарахается , так что всё нормально !
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Тraumtanzеr
1470313917
Ментов тоже отпиздошили бы, заодно.
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gennadiy
1470316768
Да, правильно.Медведев вчера сказал-Пусть у нас учителя бизнесом занимаються.Вот это подходец,ну и чтоже ещё теперь ждать...
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