Российские футболисты устроили драку на детском турнире в Норвегии

Российские футболисты из ставропольской команды «Космос» устроили драку на детском турнире в Норвегии в возрастной категории не старше 14 лет. Сообщается, что «Космос» играл с норвежской командой «Херд». Российский футболист получил красную карточку за грубое нарушение и покинул поле. Однако, через некоторое время он вернулся на поле и ударил ногой своего соперника.

Сообщается, что на стадион была вызвана полиция, но к этому времени футболисты «Космоса» уже покинули поле. Российский команде было присуждено техническое поражение со счетом 0:3.