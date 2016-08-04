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    Срна: «Команде нужно время, чтобы это был настоящий «Шахтер»

    Капитан «Шахтера» Дарио Срна назвал поражение своей команды от «Янг Бойз» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов крайне тяжелым.

    «Тяжелое поражение, наша команда не может позволять себе такого. Поздравляю «Янг Бойз» с победой, у них было больше желания, и они прошли дальше. Конечно, стремление было и у нас, но, видимо, его оказалось мало. Нам всем сейчас стоит задуматься. Это не тот «Шахтер», который хотят видеть болельщики. Такого никто не ожидал. Виноваты все: первый – я, остальные – футболисты, также тренерский штаб. Поэтому надо делать выводы и двигаться дальше.

    Теперь необходимо показать хороший результат в Лиге Европы. К сожалению, если не реализовали 10 чистейших моментов, значит, есть проблемы. Знали, что здесь будет тяжело. «Янг Бойз» у себя дома обыграл «Наполи» год назад, так же было со «Спартой». Ждали свой шанс. Не мог поверить, что не сможем забить.

    Старался подбодрить ребят на поле. Говорил им, что мы – «Шахтер» и обязаны победить. Не могу сказать, что мы плохо провели экстра-таймы. Создавали моменты, но их не реализовывали. Это не то, что мы ожидали. Нашей команде нужно время, нам всем важно прибавлять, чтобы это был настоящий «Шахтер», – заявил Срна.

    Напомним, «Шахтер» уступил «Янг Бойз» со счетом 0:2 (пенальти – 2:4).

    Источник: ФК «Шахтер»

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    04.08.2016 09:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      Ростов1930 5 августа 2016, 23:08

      Какой вы Шахтер Донецк если играете во Львове? Шахтер Львов...

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