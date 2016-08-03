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    Лига чемпионов. «Лудогорец» прошел «Црвену Звезду»

    «Лудогорец» выбил «Црвену Звезду» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. После ничьей 2:2 в первом матче команды завершили основное время поединка в Белграде с тем же счетом. В дополнительное время болгарская команда забила еще два мяча, а бразилец Вандерсон оформил хет-трик.

    «Лудогорец» стал пятым участником раунда плей-офф. Ранее в последний этап квалификации Лиги чемпионов пробились «Дандолк» (Ирландия), АПОЭЛ (Кипр), «Динамо» З (Хорватия) и «Виктория» (Чехия).

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

    Црвена Звезда (Сербия) – Лудогорец (Болгария) – 2:4 (1:2, 1:0)

    Голы: 1:0 – Дональд, 17; 1:1 – Кафу, 24; 1:2 – Вандерсон, 40; 2:2 – Ибанес, 62 (с пенальти); 2:3 – Вандерсон, 92; 2:4 – Вандерсон, 97.

    Первый матч – 2:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2016 00:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 августа 2016, 17:34

      Блин, ну как же так, звездаши?

      0
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      Рейтинг: -16

      bandini 3 августа 2016, 00:21

      В конкурсе прогнозов почему этот матч засчитан, как победа гостей ? Ведь после основного времени было 2:2 ? Или правила на ходу поменяли ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +447

      alexidj > bandini 3 августа 2016, 00:26

      в КП считается прогноз на основное время я так понимаю..

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