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    Капитан сборной Уэльса близок к переходу в «Эвертон»

    Защитник «Суонси» и капитан сборной Уэльса Эшли Уиллиамс близок к переходу в «Эвертон». Сообщается, что стороны уже достигли всех необходимых договоренностей, и сумма сделки составит 10 миллионов фунтов стерлингов.

    Отметим, что 31-летнего игрока в составе «Ливерпуля» в свое время хотел видеть экс-наставник красных Брендан Роджерс. Также ранее валлиец входил в сферу интересов «Арсенала».

    В прошлом розыгрыше АПЛ Уиллиамс принял участие в 36 играх, записав на свой счет два гола, одну результативную передачу и восемь желтых карточек.

    Источник: Guardian.com

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    02.08.2016 01:45
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