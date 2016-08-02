Прямая линия с читателями: задай вопрос редакции «Бомбардира»

Прямо сейчас «Бомбардир» проводит прямую линию с читателями.

Нашему порталу исполнился год, и мы хотим отпраздновать это событие вместе с вами. Задавайте свои вопросы о работе сайта, будущем, материалах и о чем угодно в комментариях к этому тексту.

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