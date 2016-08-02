Прямая линия с читателями: задай вопрос редакции «Бомбардира»

Прямо сейчас «Бомбардир» проводит прямую линию с читателями.
Нашему порталу исполнился год, и мы хотим отпраздновать это событие вместе с вами. Задавайте свои вопросы о работе сайта, будущем, материалах и о чем угодно в комментариях к этому тексту.
Сегодня весь день мы будем общаться именно с вами. Ограничение по-прежнему одно: никаких оскорблений. Отвечать вам будет или редакция сообща, или отдельные авторы.
Источник: Бомбардир.ру
Просьба - лучше выкладывайте полное интервью, а не выбранные из контекста. Не все же могут следить за большим потоком информации.
И ещё. Интересно было бы по-читать мнение разных специалистов. А у вас, в основной массе, одни и те же.
Ой, забыл - сделайте отдельную колонку - "СЛУХИ" или "ОБС"!!!
Большая просьба - удаляйте спокойно всех, кто предлагает "рекламу". Вы их видите даже здесь.