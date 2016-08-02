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Прямая линия с читателями: задай вопрос редакции «Бомбардира»

2 августа 2016, 12:00
35

Прямо сейчас «Бомбардир» проводит прямую линию с читателями.

Нашему порталу исполнился год, и мы хотим отпраздновать это событие вместе с вами. Задавайте свои вопросы о работе сайта, будущем, материалах и о чем угодно в комментариях к этому тексту.

Сегодня весь день мы будем общаться именно с вами. Ограничение по-прежнему одно: никаких оскорблений. Отвечать вам будет или редакция сообща, или отдельные авторы.

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта
Комментарии (35)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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18JG
1470068859
Мне интересно одно: что за бредовые тесты вы публикуете? Трансляции, новости, видео - здесь все классно. Но некоторые тесты порой идиотизм.
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kykyi
1470076595
Предложения два. 1. Перед началом матча, под названием команд повесить информацию о том, как они сыграли 5 последних игры (кружки, квадраты разных цветов), важно. 2. В матчах где отображается только протокол, показывать текущее время, а то дергаешься, не знаешь сколько добавили, сколько осталось.
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cska-62
1470081620
Предложение одно: введите ИГНОР, чтобы пользователи сайта могли туда самостоятельно отправлять всю эту работающую на кого-либо "нечисть", и которая периодически перемещается на "бомбардир" с "соккера". Хотя, судя по тому, что она потом на какое-то время исчезает, какие-то меры сайтом и принимаются. И тут не висят "трафаретные посты" с одними и теми же не только фактологическими, но и грамматическими ошибками...
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1470084533
Прежде всего примите мои искренние поздравления с первым значимым юбилеем! Но я буду не я, если не скажу о минусах. К моему большому сожалению конкурс становится неинтересен. В нем нет НАСТОЯЩЕЙ БОРЬБЫ с частой сменой позиций (вспомните предыдущие сезоны - выстреливший на первой неделе, на 99% финиширует первым). Причин вижу неск-ко и в этой связи имеется парочка вопросов. Будут ли учтены многократные просьбы игроков о необходимости добавлять матчи не позднее, чем за сутки или на худ.конец за 12 часов? Дополнительно вопрос выходных с увеличением и этих сроков, ибо есть дачи, где нет интернета, а биться хочется в равных условиях. И главное, планируются ли в следующем сезоне какие-либо изменения в связи с тем, что те, кто реально размышляет о шансах команд, при данном формате конкурса фактически обречены, т.к. ставка на ничью во всех без разбора (зачем ломать голову!) играх себя полностью оправдывает? Специально, хотя и во вред своему турнирному положению, говорю об этом для тех игроков, кто этого еще не понял. Ибо, чем большее число участников станет так "играть", тем быстрее все увидят, что их выигрыши стали больше, а движение вверх-вниз меньше. В этих условиях обидно не то, что тебя обходят, а то что любые твои усилия по сути обречены, ибо безошибочных прогнозов не бывает, а ничья тупо по статистике дает 33,3% шансов при наибольшем в среднем коэффициенте. И последнее по работе сайта. Мне думается, что избавляясь от хамов, отправляя их в бан, Вы приобретете гораздо больше, чем потеряете, хотя и не сразу. Да, станет меньше кликов, меньше перепалок, но со временем на сайт потянется больше публики, которую интересует прежде всего сам футбол, а не склоки с оскорблениями между т.н. болельщиками. В остальном лично мне сайт очень по нраву. Информации много, она оперативная, весьма часто интересная и мне ее вполне хватает. Желаю всех благ!
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gor77
1470103981
Поздравление сайту и продвижения вашему бизнесу!
Просьба - лучше выкладывайте полное интервью, а не выбранные из контекста. Не все же могут следить за большим потоком информации.
И ещё. Интересно было бы по-читать мнение разных специалистов. А у вас, в основной массе, одни и те же.
Ой, забыл - сделайте отдельную колонку - "СЛУХИ" или "ОБС"!!!
Большая просьба - удаляйте спокойно всех, кто предлагает "рекламу". Вы их видите даже здесь.
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DIDI 23
1470109310
У меня первый комментарий на портале от 01.07.2015 14:20. Получается я на месяц раньше отметил днюху сайта?
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REDWHITE_
1470117861
С днем ВДВ!!! Бомбардир, привет! Я уже здесь, растопырил уши и готов к беседе!!!
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REDWHITE_
1470118478
Вопрос! Когда начнут банить питерских интеллектуалов? Приходится им отвечать в грубой форме, а потом становится стыдно, так как я по натуре очень скромный человек.
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Kosmotoga
1470125917
добавьте опцию "Добавить в чёрный список" слишком много детей неадекватных.
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udavMike
1470130115
Согласен,слишком много мата в коментах. Банить таких неадекватов
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