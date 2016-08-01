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    Кварцяный: «Моуринью или Луческу здесь сойдут с ума на второй день»

    Тренер «Волыни» Виталий Кварцяный поделился своим мнением о запрете на трансферы, который ранее ФФУ наложила на луцкий клуб из-за задолженности перед футболистами.

    «Клуб наказали, но инвесторы дали деньги, мы все исправили. Две недели как заплатили последние деньги, так в чем причина? У меня десять футболистов не играют, потому что какой-то дядя Петя, Любош, Томаш, Михал и Джонсон не могут согласовать. Уже и агенты Рамона подтвердили, что претензий нет.

    Какова моя вина в том, что играет тот состав, который не должен играть? Козьбан, например – его на поле вообще выпускать нельзя. Но у меня лучшего нет. Это моя вина?

    Пусть сюда придут Моуринью, Конте, Венгер, Луческу. Пусть поработают. Они сойдут с ума на второй день», – заявил Кварцяный.

    Источник: Terrikon

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    01.08.2016 00:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 1 августа 2016, 09:20

      и как теперь Козьбану играть?

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 августа 2016, 07:37

      Козьбан после таких слов вообще в запой уйдет.

      1
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      Рейтинг: +549

      Жентус 1 августа 2016, 04:46

      Козьбана жалко) С отходами сравнили)

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 1 августа 2016, 00:25

      Кварцяный и Гамула - гении футбольного тренерского цеха)

      0
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