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    Кержаков: «Луческу раскроет Кокорина полностью»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказал свое мнение о партнере по команде Александре Кокорине.

    – С Александром Кокориным вы в свое время вместе играли еще в «Динамо». Тогда ему было 18 лет. Он стал другим за это время?

    – Внешне не особо. Как футболист, конечно, повзрослел.

    – Прибавил?

    – Не только в игре, но и в весе (смеется). Волос у него на голове стало немного меньше. А если серьезно, тогда он только первые шаги в профессиональном футболе делал. Если не ошибаюсь, в 2008-м вообще в первый раз вышел на поле в премьер-лиге в игре с «Сатурном» и сразу забил. С тех пор Саша повзрослел, стал опытнее.

    – Все эти восемь лет Кокорина называют самым талантливым молодым российским нападающим.

    – Раз называют, значит, не просто так. Я надеюсь и даже уверен, что здесь в «Зените» Луческу раскроет Кокорина полностью. И тогда Саша перестанет быть подающим надежды. Он превратиться не только в основного и равноправного игрока нашей команды, но и сборной. В футболиста, который заслуженно станет приносить победы и там, и там.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.07.2016 01:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +94

      Виталич 30 июля 2016, 14:04

      посмотрим..у Кокоши хорошие данные..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 30 июля 2016, 10:19

      Раскроет его полностью и поймёт,там ловить не хуй

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 30 июля 2016, 09:33

      Бред старика Кержа

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 30 июля 2016, 09:31

      Он игрок уровня анжи или оренбурга ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8017

      nik55 30 июля 2016, 09:07

      где вы видели умных футболистов Зенита

      -1
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 30 июля 2016, 01:40

      "Он превратиться" - всё же слово "превратится" пишется без мягкого знака, увольте своих редакторов, это позорище..

      4
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      ...
      Рейтинг: +8

      Begemot105 > MadPampers 30 июля 2016, 03:30

      ёбу дал?
      что сделатЬ?=превратитЬся...
      иди-ка в школу а...позорище...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 > Begemot105 30 июля 2016, 06:24

      Зависит от контекста. В данном случае:
      что сделает? - превратится
      Впрочем никакого позорища нет. Поколение ЕГЭ и поколение лимита - это два сильно пересекающих множества)

      4
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      ...
      Рейтинг: +45

      Sheevok > MadPampers 30 июля 2016, 08:50

      Редакторы тут не при чём. это на «Спорт-Экспрессе» так написано, им лишь Ctrl+C&Ctrl+V нажать

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 30 июля 2016, 01:40

      Луческу раскроет Кокорина полностью нуну если только скальпелем

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