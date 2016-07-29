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    Глава оргкомитета ЧМ-2018: «Есть беспокойство по поводу нового стадиона «Зенита»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что ФИФА подготовила властям Санкт-Петербурга письмо с просьбой разъяснить ситуацию со строительством стадиона на Крестовском острове, который должен принять Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018.

    «Беспокойство у нас есть, мы не пытаемся сделать вид, что все в порядке. Конечно, когда происходит разрыв контракта – это всегда болезненно для строительства, которое имеет конкретный срок завершения. Город заверяет всех, что в кратчайшие сроки по ускоренным процедурам будут проведены конкурсы, назначен генподрядчик, который завершит строительство. ФИФА уже подготовила соответствующее письмо в адрес города с просьбой разъяснить ситуацию, в ближайшее время мы его передадим.

    Как только все разъяснения будут даны и наступит ясность с генподрядчиком, дальше будет понятна дорожная карта, как планируется реализовать завершение строительства. В целом оставшийся объем работ на стадионе в Санкт-Петербурге не так велик. Наши специалисты согласны с общей оценкой города, что стадион готов на 85 процентов. По-прежнему могут быть соблюдены те сроки сдачи арены, которые были обозначены во всех гарантиях, – декабрь текущего года.

    Создание такого объема инфраструктуры ни в одной стране не может проходить гладко. Не было такого чемпионата мира, к которому все было построено абсолютно бесшовно. Везде были какие-то задержки, сложности – например, в Бразилии до последнего вызывала сомнения готовность сразу нескольких стадионов», – сказал Сорокин.

    Источник: ТАСС

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    29.07.2016 13:20
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 29 июля 2016, 16:03

      Вообще беспокойство вызывает сам ЧМ 2018 в России.
      Стадионы построить -- это не достаточно. Инфраструктуру в виде гостиниц, аэропортов, ЖД и автовокзалов наладить за полтора года не успеют.

      0
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 29 июля 2016, 16:02

      Скидуйтесь болелы зенита на стадион!

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 29 июля 2016, 15:57

      Могут только сметы повышать, да игроков за миллионы евро покупать, а собственный стадион построить не в состоянии))) Сколько уже команд обрело свои арены, пока Питер строил?!))

      2
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 29 июля 2016, 15:05

      Сцуко! Опять эти 85%.Что в начале года,что сейчас...Когда нибудь уже будет не 85%?

      0
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > GoldPlayFIFARus9 29 июля 2016, 15:43

      Через неделю крышу опять ремонтировать начнут, будет 80 )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 29 июля 2016, 14:33

      Опять как и с кольцевой никого не посадят. Скучно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      Grelas > Виталий1 29 июля 2016, 15:26

      Дядя Вова еще немного посмотрит на этот беспредел и пришлет какого-нибудь "Лаврентия Павловича", скучно быть перестанет.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 29 июля 2016, 14:24

      Ну ясен хер, когда государство деньги выделяет, а они по карманам расходятся. Так и к 18 году не построят.

      1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 29 июля 2016, 14:12

      Капут кубку конфедераций в питере. . Не достроят.

      0
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 29 июля 2016, 13:55

      Как врач, заявляю, мне стыдно за команду Паредасов.
      Стыдно за город, за болельщиков, которые позорят страну.
      Все ужасно, а тут еще никому не нужный стадион.

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 июля 2016, 13:42

      Чего ссать то, первый матч уже состоялся. Просто и дальше футболисты будут вынуждены играть в касках, но это и к лучшему, травм будет меньше. Чех вон в шлеме играет и другие привыкнут.

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 июля 2016, 13:30

      Дешевле сломать этот стадион, чем достроить)))

      ГЫ-ГЫ-ГЫ

      2
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