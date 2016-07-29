Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью перевел Швайнштайгера в молодежную команду «МЮ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер выведен из состава основной команды. Сегодня 31-летний футболист отсутствовал на тренировке «красных дьяволов».

    Отмечается, что немец был отправлен в молодежку «МЮ» по инициативе главного тренера Жозе Моуринью, который не видит хавбека в составе своей команды.

    В прошлом сезоне чемпионата Англии Швайнштайгер провел 18 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.07.2016 00:07
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: -242

      kauk 29 июля 2016, 17:29

      жаль штангенциркуль легенда и он ещё может играть за любой клуб на равных с другими может жозе передумает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Бонс 29 июля 2016, 16:25

      Это просто унижение! Невозможно представить как сейчас обидно Бастиану!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 29 июля 2016, 12:43

      старичка к молодёжи - ничё так

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 29 июля 2016, 11:20

      он уже не тянет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      гость shuh 29 июля 2016, 08:48

      Это называется ни себе ни людям.Не нужен тебе отдай
      другому клубу, я думаю что он может усилить какой-нибудь
      клуб.А это действительно издевательство.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      D_Fedor 29 июля 2016, 08:45

      Игрок отличный,видимо личные счеты!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 29 июля 2016, 08:12

      Свадьба пошла ему не на пользу. Расходиться пора, как Смолов)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      pep_mc 29 июля 2016, 07:15

      Жалко конечно Бастиана, но кто-то соответствует игре руководителя, кто-то нет, думаю это нормально. Как говорил мой покойный тренер: "Футбол играют люди, а не имена и фамилии"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 29 июля 2016, 06:12

      Хочет показать, что он не хуже Боаша. Хотя с другой стороны - может Моур и не знает, кто это такой...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 29 июля 2016, 05:23

      Вот не могу понять.. Все так игрок с именем. Ну не входит в планы, выставите на трансфер! Зачем так издеваться то, переводя в молодежку. Маур как тренер сильный и харизматичный, но такими поступками вызывает негативное отношение к себе.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11