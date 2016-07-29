Моуринью перевел Швайнштайгера в молодежную команду «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер выведен из состава основной команды. Сегодня 31-летний футболист отсутствовал на тренировке «красных дьяволов».

Отмечается, что немец был отправлен в молодежку «МЮ» по инициативе главного тренера Жозе Моуринью, который не видит хавбека в составе своей команды.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Швайнштайгер провел 18 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.