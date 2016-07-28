Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В течение ближайших двух суток Погба может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» предпринимает все усилия, чтобы завершить переход хавбека «Ювентуса» Поля Погба в течение ближайших 48 часов.

    Сообщается, что 23-летний игрок обойдется «красным дьяволам» в 110 миллионов евро без учета бонусов, которые составят еще 10 миллионов. Кроме того, «бьянконери» настаивают на включение в договор пункта, согласно которому они получат дополнительно пять миллионов в случае последующего продления контракта француза с манкунианцами.

    Помимо этого, «МЮ» согласовал размер комиссионных с агентом Погба Мино Райолой, который в случае успешной сделки получит порядка 20 миллионов евро. Отметим, что сегодня появилась информация о срыве Райолой медосмотра полузащитника в английском клубе именно из-за отсутствия договоренности о сумме комиссии. Также сообщалось, что «Реал», который тоже заинтересован в услугах Погба, решил воспользоваться ситуацией и вступил в переговоры с «Ювентусом».

    Источник: Guardian.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2016 00:41
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      alexzima 29 июля 2016, 08:46

      не надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 28 июля 2016, 13:16

      утка за.... бали
      уже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Dazdraper 28 июля 2016, 10:18

      Заголовок нужно было писать : "В течение ближайших двух суток Погба может стать, а может не стать игроком «Манчестер Юнайтед»

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 28 июля 2016, 08:19

      Зае**ли!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      demir301 28 июля 2016, 05:34

      Да скорее бы уже,а то поднадоела эта сага!!!Любит не любит.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11