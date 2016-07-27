Де Лаурентис: «Игуаин – предатель»

Предатель сколько лет он угробил в этом клубе ,который не может даже выграть Лигу Европы,а он еще и предатель!Успехов ему может возьмет какой нибудь трофей!
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис назвал аргентинского форварда Гонсало Игуаина предателем. Напомним, футболист подписал контракт с туринским «Ювентусом». Сумма трансфера составила 94 миллиона евро.
«Как только стало известно, что «Ювентус» готов заплатить сумму отступных за Игуаина, мы связались с его агентом. Он дал ясно понять, что нам нужно искать нового форварда. Игуаин – неблагодарный предатель», – заявил президент «Наполи».
«Как только стало известно, что «Ювентус» готов заплатить сумму отступных за Игуаина, мы связались с его агентом. Он дал ясно понять, что нам нужно искать нового форварда. Игуаин – неблагодарный предатель», – заявил президент «Наполи».