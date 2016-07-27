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    Де Лаурентис: «Игуаин – предатель»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис назвал аргентинского форварда Гонсало Игуаина предателем. Напомним, футболист подписал контракт с туринским «Ювентусом». Сумма трансфера составила 94 миллиона евро.

    «Как только стало известно, что «Ювентус» готов заплатить сумму отступных за Игуаина, мы связались с его агентом. Он дал ясно понять, что нам нужно искать нового форварда. Игуаин – неблагодарный предатель», – заявил президент «Наполи».

    Источник: Corrieredellosport

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    27.07.2016 14:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +320

      ваавва 27 июля 2016, 21:11

      Предатель сколько лет он угробил в этом клубе ,который не может даже выграть Лигу Европы,а он еще и предатель!Успехов ему может возьмет какой нибудь трофей!

      1
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 27 июля 2016, 19:14

      Крыса, предатель, что бы тебе ноги все передробили
      петушня!

      -3
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 27 июля 2016, 18:07

      Наварился на 94 ляма и че то пукает теперь предложили бы такие деньги ему он бы в Ювентус и дворником пошёл работать

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Daxa09 27 июля 2016, 18:15

      Точно... Типа заставили продать..))

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 27 июля 2016, 16:45

      Ты взял 94 ляма и еще не доволен? Ты должен целовать ему *опу !!!! И сказать спасибо

      4
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 27 июля 2016, 16:10

      Нужен ли он Юве??? Да за такую сумму

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 июля 2016, 16:08

      Подумаешь за отступные ушел, вон Азмун на Рубин вооооооот такую болтяку положил и пока нормуль )))

      4
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 27 июля 2016, 16:08

      Клоун этот Ди Лаурентис. Сам ведь и сумму отступных вписал в контракт сам и продал. Что он хочет то ещё? Сказал бы что не продаётся и все, какие вопросы. Одним словом -Идиооот!

      3
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > Juve1897 27 июля 2016, 16:42

      Если другой клуб выплачивает сумму отступных то этого президентишку можно не спрашивать и договариваться с самим игроком

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Juve1897 27 июля 2016, 18:29

      В целом конечно Де Лаурентис не прав, но он не продавал Юве просто отдал сумму отступных и тут уже Лаурентис бессилен и уже не важно хочет он продавать или нет...

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      Рейтинг: +22

      anacarp 27 июля 2016, 15:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      полностью поддерживаю предатель

      -8
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 27 июля 2016, 15:08

      Странный этот Де Лаурентис... Все игроки хотят играть за такие топ клубы как Ювентус, Барса, Реал, Бавария, МЮ, Челси к коим Наполи ну никак не относится другое дело если бы он переходил из одного супергранда в другой...
      Ну а по теме самого перехода думаю , что Наполи развел Юве на кругленькую сумму по скольку Игуаин не стоит таких денег...

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      Рейтинг: +2509

      panmon 27 июля 2016, 15:07

      Мне почему-то кажется наоборот... Получили полную сумму отступных, в прошлом сезоне тянул Наполи как мог - и еще виновным остался

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