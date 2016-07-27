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    Зидан: «Мы продолжаем работать и ведем переговоры о покупке Погба»

    Наставник «Реала» Зинедин Зидан признал, что его клуб продолжает попытки уладить детали трансфера полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

    «Мы продолжаем работать и ведем переговоры о покупке Поля, но ничего больше я пока сказать не могу. До 31 августа может случиться что угодно. На данный момент Погба является игроком «Ювентуса», и я не могу говорить, случится ли это в будущем.

    Многие интересуются Полем, а «Реал» всегда нацелен на лучших игроков», – сказал француз.

    Источник: FourFourTwo

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    27.07.2016 07:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +8

      MARCUS FUNEX 27 июля 2016, 14:05

      Реал дно, Специально для того что бы помешать мю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Samat Taalai 27 июля 2016, 13:29

      Да да купите его по быстрее, не хочется видеть его в манчестере, через чур распияренный игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 27 июля 2016, 11:59

      С вами всё ясно отвалите за него 150 лямов и будите в грудь себя бить...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      MegaSpec 27 июля 2016, 11:15

      Неужели Кокорина купят?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 27 июля 2016, 11:03

      С чего такая шумиха, тоже мне король футбола нашелся... То же самое, что и Балателли - куча понтов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 июля 2016, 10:54

      Да купите вы уже этого днаря! И Азара прихватите!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Schmitt 27 июля 2016, 10:11

      зачем???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 27 июля 2016, 09:26

      На фиг он нужен Зидану.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 27 июля 2016, 09:03

      Потому и цена на него такая, что все толстосумы интересуются.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 27 июля 2016, 08:07

      Я так и не понял зачем он Реалу. Куда его ставить, кем жертвовать, Модричем, Кроосом?

      0
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      ...
      Рейтинг: +35

      slender > Hala Madrid 27 июля 2016, 08:19

      каземиро

      -1
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