Зидан: «Мы продолжаем работать и ведем переговоры о покупке Погба»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан признал, что его клуб продолжает попытки уладить детали трансфера полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.



«Мы продолжаем работать и ведем переговоры о покупке Поля, но ничего больше я пока сказать не могу. До 31 августа может случиться что угодно. На данный момент Погба является игроком «Ювентуса», и я не могу говорить, случится ли это в будущем.



Многие интересуются Полем, а «Реал» всегда нацелен на лучших игроков», – сказал француз.