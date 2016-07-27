Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селезнев: «Могли и должны были забивать больше»

    Нападающий «Шахтера» Евгений Селезнев доволен результатом первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз» (2:0). Напомним, что экс-игрок «Кубани» вышел на замену во втором тайме и отметился забитым мячом.

    «Могли и должны были забивать больше. Думаю, на выезде будет очень тяжело. Довольны результатом, но могли достичь большего. Второй мяч забил даже скорее Степаненко, чем я. Он покатил, а мне просто оставалось подставить ногу. Это его гол.

    Сейчас может быть множество споров и мнений о нынешнем «Шахтере». Но в любом случае строится новая команда, и на это нужно время. Да, остались футболисты, которые были при Луческу, но система игры поменялась. Чтобы перестроиться, нужен месяц, два, три, пять... Со временем это придет, дойдет до автоматизма. Надеюсь, все будет хорошо», – сказал украинец.

    Источник: ФК «Шахтер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2016 06:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 27 июля 2016, 08:53

      а вылетевшие из 3-го раунда попадают в четвертый раунд ЛЕ, или нет?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11