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    Гацкан: «В ответном матче «Ростов» добьется своего»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал результат матча против «Андерлехта» (2:2) в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

    «Это был наш дебют в Лиге чемпионов, нервозность определенная была. В дальнейшем, думаю, будем набирать и показывать более содержательный футбол.

    Пока не все получается, но ребята – молодцы, отдавались на 100 процентов. Думаю, что в ответной игре мы будем играть строго и добьемся своего.

    Думаю, шансы команд остаются на уровне 50 на 50, мы уже понимаем, как они играют, подготовимся лучше, и покажем хороший результат», – заявил Гацкан.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.07.2016 00:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 июля 2016, 17:53

      Верим!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 27 июля 2016, 10:27

      Все равно есть уверенность в успешном исходе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 27 июля 2016, 10:01

      Удачи !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 27 июля 2016, 09:13

      Через неделю у Ростова будет другая игра и он победит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 27 июля 2016, 00:33

      Очень сложно будет в гостях, - скамейки нет, манера игры каждого известна. Уверен, что Андерлехт в атаке сделает акцент на 19-летнем кренделе, вся защита Ростова будет пасти его, а забивать будут тихарики... Увы, мне кажется, что ничья в гостях для Ростова будет просто подарком... В ЛЕ надо было сначала поиграть. С ув.

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      Ответить
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 27 июля 2016, 00:18

      Ростов, удачи!!!

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