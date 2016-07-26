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Кришито выставлен «Зенитом» на трансфер

26 июля 2016, 16:59
14

«Зенит» расстанется с защитником Доменико Кришито. Сообщается, что петербургский клуб выставил 29-летнего итальянца на трансфер. По информации СМИ, к игроку проявляют интерес несколько клубов Серии А, а также «Бешикташ».

В ближайшие дни между руководством сине-бело-голубых и Кришито состоится диалог, после которого наступит ясность с будущим футболиста.

В прошлом розыгрыше РФПЛ Кришито провел 23 поединка, записав на свой счет один забитый мяч. Его соглашение с «Зенитом» истечет в июне 2018 года.

Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико
Комментарии (14)
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baltica
1469542282
Решето
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richi
1469543930
Жирков, Смольников, Анюков... вроде больше крайних нет. Ходжаниязов в аренде где то в Дании.
Ответить
Barsuk52
1469544435
идиоты он один из самых надежных
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Вомбат
1469545183
Утка про Зенит номер 120789578901.
Ответить
RusUltras
1469545421
«Зенит» опроверг информацию о том, что Кришито выставлен на трансфер 16:59 Полузащитник «Зенита» Доменико Кришито не выставлен на трансфер, об этом «Матч ТВ» заявили в пресс-службе клуба. «Кришито — игрок «Зенита», — сказал пресс-атташе «Зенита» Дмитрий Циммерман. — Он тренируется с командой и готовится к матчу с «Локомотивом». Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что Кришито выставлен на трансфер. «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в первом туре российской премьер-лиги. Матч состоится в субботу 30 июля, прямая трансляция на «Матч ТВ» — начиная с 17:30 по московскому времени.
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Zeff
1469546125
Кришито настоящий профессионал, надо удержать.
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private51
1469548250
Кришито после трамвы не вышел на свой уровень..играет с огрехами...и лучше продать ивернуть того же Ходжиниязова...
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Tri
1469548504
Утка наверное, смысла нет его продавать, с крайними защитниками сейчас напряг.
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