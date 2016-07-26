Кришито выставлен «Зенитом» на трансфер

«Зенит» расстанется с защитником Доменико Кришито. Сообщается, что петербургский клуб выставил 29-летнего итальянца на трансфер. По информации СМИ, к игроку проявляют интерес несколько клубов Серии А, а также «Бешикташ».

В ближайшие дни между руководством сине-бело-голубых и Кришито состоится диалог, после которого наступит ясность с будущим футболиста.

В прошлом розыгрыше РФПЛ Кришито провел 23 поединка, записав на свой счет один забитый мяч. Его соглашение с «Зенитом» истечет в июне 2018 года.