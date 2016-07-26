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    Орлов: «Раньше все, как и я, хотели попасть в «Спартак», сейчас – в «Зенит»

    Телекомментатор Геннадий Орлов, в бытность футболистом защищавший цвета ленинградских «Зенита» и «Динамо», признался, что, как и все, он в молодости мечтал выступать за «Спартак».

    «Я в свое время хотел играть за «Спартак». Когда начинал играть в футбол, все хотели попасть в «Спартак». Позже все хотели перейти в «Спартак» Романцева. Потому что оттуда можно было уехать в Европу. А сейчас настала очередь «Зенита», который, кстати, выиграл 6-й титул с момента создания передачи «Футбольная столица», в которой я вчера также говорил на тему чемпионата России. В «Зенит» сейчас, кстати, любой игрок может пойти», – сказал Орлов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    26.07.2016 16:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +379

      o33uk 27 июля 2016, 10:47

      Футбольная столица? ахахаха
      Да здравствует разум и сгинет маразм !
      Старик на самом деле ерунду говорит как в комментариях игр, так и в прессе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 26 июля 2016, 20:50

      При всем уважению к его возрасту, он херню несет! как и всегда. Раньше играли за Спартак! Сейчас не играют за Зенит... играют за деньги. В том числе и в Спартаке

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 26 июля 2016, 19:00

      за баблом к вам хотят все попасть

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8017

      nik55 26 июля 2016, 17:22

      А сколько отказалось?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 июля 2016, 17:07

      ГЕНКА АКЛИМАЛСЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА)))))
      ОПЯТЬ БУХАТЬ СТАЛ))

      2
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 26 июля 2016, 17:04

      При чём тут вообще передача Футбольная столица? Это как: "На этой неделе стартуют команды РФПЛ в еврокубках. Кстати, у меня кот обосрался".
      Да, и в бомжатник никто не желает идти. Вон, уже сколько игроков отвергли предложение.

      8
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Apocalypse 26 июля 2016, 17:52

      От души посмеялся))))Орлов уже достал со своим Зенитом.

      5
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