Ещенко: «Про АЕК ничего не знаю»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о подготовке команды к первому официальному матчу в сезоне – в рамках Лиге Европы с кипрским АЕК.

«Говорят, последние розыгрыши еврокубков для «Спартака» складывались неудачно. Команда не могла пройти в групповой этап. Кому-то там проиграли… «Санкт-Галлену», точно. Не смотрел те матчи, но об этом шли разговоры.

Сейчас никто не хочет, чтобы такое повторилось. Тем более команда подобралась хорошая. Может, еще парой игроков усилимся. Нам надо выложиться на 100%, в защите сыграть на ноль. А впереди моменты у «Спартака» всегда будут.

Про АЕК ничего не знаю. Нам покажут видео – как они действуют. Чемпионат Европы в очередной раз показал, что все могут играть и добиваться результата. Северная Ирландия та же – с командой из этой страны мы тоже могли встретиться, но дальше прошел АЕК. Про их игрока Каталу не слышал. Но знаю, что у них в составе действительно много испанцев. И тренер тоже из Испании. Это влияет на игру команды», – рассказал Ещенко.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы АЕК – «Спартак» состоится в четверг, 28 июля, в 18:00 по московскому времени.