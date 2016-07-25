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    Бердыев: «Поздняя дозаявка меня на ЛЧ? В контракте неправильно напечатали пункты»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев заявил, что его поздняя дозаявка на матчи Лиги чемпионов вызвана неправильно напечатанными пунктами в новом контракте.

    – С чем связана такая поздняя заявка вас на Лигу чемпионов?

    – Просто не успели вовремя в связи с моим контрактом, который мы переподписывали. Административные дела, не более того.

    – Этот контракт на два года?

    – Да.

    – А что за изменения в нем произошли?

    – Там пункты неправильно напечатали. Это мелочи.

    – Не беспокоит ли вас, что команда не укрепилась перед сезоном?

    – Если буду говорить, что не укрепилась, можете подумать, что заранее ищу оправдания. Но эта проблема действительно есть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2016 19:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      World_football 25 июля 2016, 20:14

      То кубки неправильные,то заявка не такая.

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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 июля 2016, 19:32

      "можете подумать что заранее ищу оправдания" - вот ключевая фраза этого интервью.

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