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    «Ювентус» ждет предложения от «МЮ» по Погба на 130 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» вынужден будет увеличить свое предложение «Ювентусу» о покупке полузащитника сборной Франции Поля Погба. Ранее такое предложение составляло 110 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов, но оно не устроило итальянскую сторону.

    Руководство «Юве» ждет увеличение предложения еще на 10 миллионов, что составит конечную цифру в 130 миллионов евро. Сообщается, что агент Мино Райола уже согласовал условия 5-летнего личного контракта Погба с «Манчестер Юнайтед», по которому его клиент будет получать 13 миллионов евро в год плюс бонусы.

    Источник: Guardian.com

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    25.07.2016 13:05
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +139

      palych1974 26 июля 2016, 02:42

      Окуеть!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 25 июля 2016, 20:59

      За такие деньги можно 2-3:норм футболиста купить!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 25 июля 2016, 18:12

      Ха-ха, разводят не по детски

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 25 июля 2016, 17:44

      не понимаю зачем он да и за такие деньги ? ну да воспитаник только сколько он ныл как ему было плохо пусть там и сидит за 130 лямов можно и роналду вернуть пусть и позиции разные а вообще на позицию погба можно за такие деньги пару отличных купить

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 25 июля 2016, 17:06

      Да нахрен ты нам не сдался даже бесплатно, черножопый ты переоцененный шлакофутболист. Иди в Рфпл

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +216

      Daxa09 25 июля 2016, 15:59

      Неужели нельзя найти никого лучше за такие деньги что в нем такого что за него такие деньги просят ? Он классный игрок но не настолько же

      3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 25 июля 2016, 15:12

      Да они его уже продали...просто максимум выжимают

      1
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      Рейтинг: +51

      петр1975 25 июля 2016, 14:55

      жадные макаронники

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 25 июля 2016, 13:53

      Ну ждите, ждите...)

      0
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      Рейтинг: +34

      Moglover 25 июля 2016, 13:39

      Ювентини шутят)) )забавно наблюдать

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