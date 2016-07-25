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    Комбаров: «При Каррере появились новые упражнения с мячом»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о впечатлениях от совместной работы с итальянским тренером Массимо Каррерой, который этим летом пополнил тренерский штаб столичного клуба.

    «У нас очень интересные тренировки с Массимо Каррерой. Отрабатываем правильные перемещения, кто и как должен страховать партнера. Появились новые упражнения с мячом. Нужно обрабатывать мяч сначала одной ногой, потом другой. Все движения делаются в определенной последовательности.

    Пока в качестве переводчика у нас Сальва. Плюс Массимо многое объясняет с помощью жестов. Это ведь международный язык футбола. Мы все понимаем. По-русски тренер пока говорит мало: «Здравствуйте! Приятного аппетита! До свиданья». Но для человека, который здесь всего несколько дней, согласитесь, и это неплохо. Уверен, что работа с ним пойдет нам на пользу», – сказал он.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.07.2016 10:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 25 июля 2016, 14:03

      Комбаров:"При Каррере появились новые упражнения с мячом, теперь нас учат как его принимать и что делать с ним дальше"))))

      -1
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 25 июля 2016, 13:04

      Теперь будут точные навесы ?)

      -1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 25 июля 2016, 12:32

      У профессионала всё это должно уже быть на автоматическом уровне. Этому нужно учить в детских командах. А сейчас задача тренера научить взаимодействию, командной игре и ньюансам в каждой конкретной игре.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 июля 2016, 11:19

      Ну дай то Бог,чтобы оборона стала лучше.А на злобное попискивание снизу не обращайте внимания.

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 25 июля 2016, 10:44

      Интересно посмотрепосмотреть на упражнения свиней с мячом.Цирк.

      -2
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > yurdin 25 июля 2016, 18:39

      цирк это-то. что ты написал.умняга

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin > апоголлл 26 июля 2016, 15:41

      С телефона писал, что не очень удобно. Сам перечитал и посмеялся.Ну а ты "тактичный" такой грамотей)))

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