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    Марадона: «Игуаина окружили жирные коты»

    Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона крайне отрицательно высказался о скором переходе форварда «Наполи» Гонсало Игуаина в «Ювентус».

    «Слухи об уходе Игуаина из «Наполи» меня огорчают. Форвард может стать игроком прямого конкурента. Однако в этой ситуации винить самого игрока не стоит. Каждый несет ответственность за себя, а вокруг футболиста собрались жирные коты, у которых в голове лишь то, как заработать. Все забыли про чувства болельщиков. В мое время так не поступали. К сожалению, ФИФА такие вещи не замечает», – написал Марадона в Facebook.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2016 07:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 24 июля 2016, 08:59

      абсолютно солидарен

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 24 июля 2016, 07:29

      Марадона уже гонит по страшному... Что должна была сделать ФИФА? Запретить Наполи продавать Игуаина в Ювентус? или запретить Ювентусу покупать его у Наполи? Маразм пришел к нему слишком рано...

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > АртурZaСМ 25 июля 2016, 10:55

      согласен причем тут фифа ? по поводу болельщиков согласен конечно но запрещать покупать игроков у конкурентов бред ( тогда бавария сразу сдуется ;)

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